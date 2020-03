Emmanuel Mudiay soutient son coéquipier Rudy Gobert

Emmanuel Mudiay se souviendra longtemps de ce mercredi 11 mars, lorsque la planète NBA s’est arrêtée suite à la contamination au COVID-19 de son coéquipier Rudy Gobert. Le meneur a également vu le déferlement de haine qui a suivi à l’encontre du pivot français sur les réseaux sociaux.

Alors que lui aussi avait déclaré forfait ce soir-là, également malade, Emmanuel Mudiay, qui n’a pas été touché par le virus, a donc tenu à soutenir son coéquipier, conscient qu’il fallait que ça tombe sur quelqu’un…

« Rudy est un super gars, » a-t-il rappelé par téléphone à Okayafrica. « Il a juste essayé d’être drôle, de détendre l’atmosphère en rigolant un peu. Il ne savait pas qu’il l’avait à ce moment (lorsqu’il s’est amusé à touché tous les micros des journalistes). Maintenant il sait que c’est quelque chose de sérieux ».

« Personne n’est préparé à ça »

S’il estime que le gouvernement américain n’a pas forcément pris les meilleures décisions lors des premiers jours, face à l’épidémie, Emmanuel Mudiay reconnaît également la complexité de la situation.

« Tout va tellement vite, personne n’est préparé à ça, » ajoute-t-il. « Je crois que tout le monde prend un peu des décisions au jour le jour. C’est difficile parce que personne ne sait comment gérer cette crise et qu’on n’a pas vraiment d’information ».

Comme la majorité de ses pairs, le meneur du Jazz en a appelé à la sagesse de tous face à cette situation inédite.

« On veut tous jouer, mais on sait que tout ça est bien plus important que le basket à ce stade », a-t-il conclu. « Mon équipe, tout le monde en fait, prend ses précautions et fait tout ce qui est nécessaire. En tant qu’individu, chacun doit prendre ses responsabilités, faire des recherches dans son coin au lieu d’attendre de voir ce que le gouvernement va faire. La vie est menacée. On ne parle plus de basket, mais de vie. Elle ne va pas s’arrêter pour autant, ça va finir par revenir à la normale ».