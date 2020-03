[Programme de la nuit] Grosse bagarre à l’Ouest

Ce sera souvent le cas pendant les jours et les semaines à venir, c’est la bagarre pour la 8e place qui nous intéresse le plus, et d’autant plus ce soir que les Kings reçoivent les Pelicans. Un match qui compte double entre deux adversaires directs pour une place en playoffs.

A l’Ouest toujours, la lutte pour la 4e place est tout aussi passionnante et justement le Jazz se déplace à OKC. Le Nuggets – Mavericks a des allures de premier tour des playoffs, et pour Denver, il s’agit d’enchaîner et de se rassurer après la victoire face aux Bucks.