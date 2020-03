Les Rockets à la dérive

Qu’il semble déjà loin le temps où Houston impressionnait avec son « very small ball », grâce à un Russell Westbrook de retour parmi les meilleurs joueurs de la ligue en avalant les espaces et une défense hyper agressive. C’était il y a 10-15 jours, au sortir du All-Star Game. Les « Pocket Rockets » enchaînaient les victoires, et puis… plus rien ! Cette nuit, à domicile, Houston a concédé une quatrième défaite de suite, et c’est sans doute la plus inquiétante puisque le Magic a compté jusqu’à 32 points d’avance ! Sans Evan Fournier…

« Qu’est-ce que disait Winston Churchill ? » demande Mike D’Antoni aux journalistes locaux. « Quand on traverse l’enfer, il faut baisser la tête et continuer d’avancer. En ce moment, c’est ce qu’on doit faire. C’est tellement mauvais qu’on a besoin d’une petite étincelle, d’un petit déclic. J’espère que ce sera pour mardi. Je pensais que ce serait pour aujourd’hui. »

Après le revers surprise à Charlotte (sans Russell Westbrook), Houston a encore perdu face à une formation avec un bilan négatif, et les voilà 6e de la conférence Ouest, dépassé par le Thunder de… Chris Paul.

« Si le pire est à venir, ce ne sera pas très beau »

« On a plus ou moins tendance à un peu trop s’appuyer sur notre attaque » regrette Jeff Green, seule satisfaction du moment. « Et quand ça dérape, et qu’on ne tient plus en défense, les deux se cumulent, et voilà le résultat. »

Pour son coach, la défaillance est mentale et dans l’attitude. « Pour moi, c’est un état d’esprit, de la dureté, de l’assurance… Il ne faut pas hésiter. C’est simplement une combinaison de beaucoup de choses qui ont débuté par un manque d’efforts à New York, et aujourd’hui on s’interroge sur tout. Je sais que c’est difficile pour nos fans, mais on va traverser ça, et on en sortira bon de l’autre côté. J’espère qu’on a touché le fond. On ne le sait pas. Si le pire est à venir, ce ne sera pas très beau. Mais on va ramper. »

Symbole de cette équipe qui a perdu confiance : James Harden. Piégé par la défense des Hornets la veille avec ses 10 balles perdues et son 2/11 à 3-points, il a encore déjoué cette nuit avec un 6/19 aux tirs. Ce n’est pas la première fois cette saison que le MVP 2018 connaît une période de médiocrité et il ne s’inquiète pas. « Il faut continuer de se battre, insister… C’est tout ce qu’on peut faire à ce stade, et garder la tête haute » répond-il. « On n’est pas vraiment inquiet. Juste frustrés. On a l’impression que tout va de travers. Mais la seule manière de s’en sortir, c’est de continuer à se battre, et à un moment, ça va basculer dans notre sens. Nous y parviendrons. »

Prochain adversaire pour effectuer cette bascule, les modestes Wolves, avant-derniers de la conférence Ouest. Mais comme les Rockets viennent de perdre contre trois formations avec un bilan négatif, pas d’excès de confiance.