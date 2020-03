Le MVP de la nuit : Ricky Rubio voit triple

Alors que certains joueurs enchaînent les « triple double » comme les perles, à Phoenix, c’est beaucoup plus rare, et depuis l’époque de Steve Nash, ils se comptent sur les doigts d’une main. Cela faisait d’ailleurs quinze ans qu’un joueur des Suns n’avait pas réalisé un « triple double » avec au moins 12 points, 12 passes et 12 rebonds, et il s’agissait de… Steve Nash. Cette nuit, Ricky Rubio lui succède avec 25 points, 13 rebonds et 13 passes, dans la victoire des Suns face aux Bucks.

Le tout à 8 sur 15 aux tirs avec 3 interceptions pour une évaluation de 46 ! « C’est un honneur pour moi » a réagi l’Espagnol qui a profité de la « boite » des Bucks sur Devin Booker pour peser encore davantage sur l’attaque de Phoenix. Et ce dès les premières secondes du match puisque les neuf premiers points du match portent la marque Rubio avec deux passes pour Booker et Baynes, puis son propre 3-points. Milwaukee a déjà pris un gros vent : 9-0.

La gestion du tempo

L’Espagnol a rapidement pris le dessus sur Eric Bledsoe par sa vitesse de passe et sa gestion du tempo, trouvant le plus souvent Mikal Bridges, très bon lorsqu’il s’agit de couper ligne de fond ou de se projeter vers l’avant.

Et lorsque les Bucks vont tenter de recoller au score dans le dernier quart-temps, Ricky Rubio rappellera à tout le monde qu’il est un redoutable voleur de ballons mais aussi très fiable aux lancers. C’est le relais de Monty Williams sur le terrain, et le coach des Suns a apprécié la maîtrise générale de ses joueurs. « J’ai simplement trouvé qu’on avait bien exécuté nos systèmes, on n’a pas paniqué, et c’est ce qu’il fallait faire face à une équipe qui est peut-être favorite pour le titre. »

Cette absence de « panique », c’est la marque de Ricky Rubio qui va ralentir le jeu, provoquer les fautes de Donte DiVincenzo, et Phoenix inflige une deuxième défaite d’affilée aux Bucks. C’est une première cette saison.