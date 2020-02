Les Clippers tiennent leur match référence

C’était un des chocs de la semaine dans la conférence Ouest et les Clippers l’ont emporté avec autorité. En s’imposant 132-103 face aux Nuggets, les Californiens ont fait coup double : ils sont revenus à hauteur de leur adversaire du soir au classement et affiché un niveau de jeu plus proche de leurs ambitions.

Alors que plus tôt dans la semaine, Doc Rivers affirmait que les Clippers ne pouvaient pas se permettre de jouer sur commande, ils ont pourtant réussi à disputer le match parfait au bon moment. Et en l’ayant annoncé avant.

« Un des cadres m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’ils étaient concentrés aujourd’hui », raconte le coach, qui a demandé à ses joueurs comment s’était passé le shootaround matinal car il était absent, dans les colonnes d’ESPN. « Je ne savais pas s’il fallait les croire ou non. Car ça reste toujours à voir. »

Doc Rivers a vu. Les Nuggets aussi. « Ils nous ont botté les fesses pendant 48 minutes », constate Michael Malone pour le Los Angeles Times. « Je le peux le dire de dix manières différentes, mais le fond reste le même. »

Après quelques minutes en début de match, les Clippers mènent déjà 17-4 et produisent de bons passages collectifs, en terme de circulation de balle et d’intensité. C’est en troisième quart-temps qu’ils ont véritablement fait la différence, en faisant tomber des tirs primés dans tous les sens.

Peut-être leur match le plus abouti

Une victoire de presque 30 points face à la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, ne serait-ce pas le meilleur match de la troupe de Doc Rivers cette saison ?

« Avec notre effectif au complet, je pourrais dire oui », confirme Paul George. « On était en bonne forme ce vendredi matin. On était préparé, concentré. Il n’y a pas eu de dérapage. » Kawhi Leonard ajoute de son côté que lui et ses coéquipiers n’ont « pas de limite ». « On possède une des meilleures équipes de la ligue, maintenant il faut rester en bonne santé et prendre les matches les uns après les autres. »

L’aspect le plus remarquable de ce succès ? Sans doute les 73 points inscrits par le banc. Reggie Jackson a notamment sorti sa meilleure prestation sous ses nouvelles couleurs, en compilant 10 points, 8 rebonds et 7 passes. « On a probablement le meilleur banc de la ligue », assène même Marcus Morris. « Je regarde la ligue et je ne vois aucun banc se rapprocher de nous. Et de loin. »

Motivés par ce choc face aux Nuggets, les Clippers devront montrer la même implication face à de plus faibles équipes. Ce sera pour plus tard car dans l’immédiat, il y a de grosses affiches : Sixers, Thunder, Rockets et Lakers.