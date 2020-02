Les Timberwolves vivent bien et le montrent à leur ancien chef de meute

Avec quatre défaites de suite et un bilan global de 16 victoires pour 39 défaites au moment de se déplacer à Miami, qui n’avait perdu à domicile que contre les Lakers, les Clippers et les Celtics, les Timberwolves avaient très peu de chances de battre le Heat. Surtout sans Karl-Anthony Towns.

Pourtant, après leurs avoir tenu tête une bonne partie de la rencontre, avoir remonté un écart de 12 points dans le « money time », et suite à un contre sur le layup de la gagne du loup égaré Jimmy Butler, les Timberwolves « new look » ont été glaner une superbe victoire chez ce dernier, à South Beach.

« Je l’ai dit plusieurs fois, on s’aime tous » confiait Malik Beasley au Star Tribune, le quotidien ajoutant que Karl-Anthony Towns et James Johnson trinquaient au « jus de pomme » dans le vestiaire après la rencontre. « Ce n’est pas compliqué de rester soudés. On est resté dans le match et toujours positifs. On a assuré les arrières des uns et des autres, et on a récupéré la victoire. »

« Ça montre notre équilibre et notre force mentale »

L’ancien Nugget a eu un bout du ballon sur le contre de la gagne, comme Jake Layman, ainsi que D’Angelo Russell, qui avait laissé le rookie en « two-way contract » Jordan McLaughlin assurer en attaque pour prendre ses – nouvelles – responsabilités en défense. « Le coach m’a montré beaucoup de confiance » apprécie le meneur. « J’ai connu des situations dans ma carrière où les équipes me remplaçaient pour avoir un cinq défensif. Le fait qu’il me fasse confiance et me garde sur le terrain, c’est le signe que notre entente continue de grandir. »

Avec ses 27 points, il a tenu les rênes d’une meute de loups aux dents longues. « Ça montre notre équilibre et notre force mentale » souligne James Johnson, un ancien du Heat. « Je sais que beaucoup de choses sont imparfaites, mais j’ai le sentiment que le cœur de nos gars est au bon endroit, et ce sera compliqué de battre ça. »