Les Raptors très impressionnés par la saison des Bucks

Ils ne se sont pas croisés depuis début novembre, et il s’agira du gros choc de la soirée, voire de la semaine : Toronto – Milwaukee. La revanche de la dernière finale de conférence, et côté Raptors, on se prépare à défier un ogre.

« Je les regarde jouer et ils gagnent tous leurs matches de 20 points, et je ne sais même pas quoi en conclure si ce n’est qu’aucune équipe ne les approche » explique Nick Nurse dans le Toronto Sun. « Je ne connais pas leur marge d’erreur, mais quand je les regarde vraiment, c’en est ennuyeux. Une fois sur deux, le match est plié à la mi-temps, et aucune équipe ne représente vraiment une menace. Ils sont vraiment bons. Ils avancent vraiment bien. Ils ont un effectif plus riche que l’an passé, plus d’expérience, plus de taille… Ce sera un défi mais on sera prêt. »

Même constat chez Fred VanVleet : « Je ne me souviens pas de les avoir vus perdre. C’est comme si je n’avais aucun souvenir de leurs défaites. Chaque soir, on a une chance, et c’est par la façon de défendre, de faire circuler la balle et de mettre des tirs. C’est comme ça qu’on est dangereux » résume-t-il au sujet en évoquant le style des Bucks mais aussi des Raptors. C’est surtout en défendant très bien et on se souvient que Toronto avait réussi à bien contenir Giannis Antetokounmpo la saison passée en playoffs.

Une vraie toile d’araignée dans laquelle on trouvait Kawhi Leonard et Danny Green, deux très bons défenseurs.

« Je pense que la phrase « la défense fait gagner des titres » ne doit rien au hasard » poursuit le meneur des Raptors. « Il y a du vrai, et je crois surtout que ça veut dire se donner à fond chaque soir. Peut-on atteindre le niveau d’intensité et d’effort requis ? Et c’est dur. Parfois, on y parvient tous ensemble, et parfois, on est que trois sur cinq, ou deux sur cinq, et il faut trouver des solutions. Mais je pense que c’est juste une question d’implication et de tout donner. Tout le monde défend en playoffs, mais peut-on le faire tous les soirs en saison régulière ? Certaines équipes peuvent, d’autre pas. »

La bonne nouvelle, c’est que Milwaukee est en back-to-back à l’extérieur. Ils arriveront de Washington avec les jambes lourdes après la victoire arrachée après prolongation. À l’inverse, Toronto vient de coller une énorme fessée aux Pacers et les jambes sont fraîches. C’est toujours un plus pour bien défendre.