Timothe Luwawu-Cabarrot, joueur symbole de l’état d’esprit des Nets

Spencer Dinwiddie… Joe Harris… Caris LeVert… Chaque année, un joueur des Nets se révèle, profitant des malheurs des uns. Cette saison, c’est Timothe Luwawu-Cabarrot qui s’illustre au sein de l’effectif. Au départ, un simple « two-way contract » qui l’autorise à jouer 45 jours avec Brooklyn. Mais le Français devient vite précieux en sortie de banc, et les Nets le récompensent avec un contrat jusqu’à la fin de saison, et plus si affinités.

Mieux, « TLC » est devenu une référence de l’équipe dans le secteur défensif, et comme il l’a prouvé face aux Hornets, il peut aussi se lâcher en attaque avec ses 21 points.

« Ils m’ont donné un rôle et je l’ai saisi à bras-le-corps et j’adore ! » explique le Français dans le New York Post. « J’adore entrer sur le terrain et me donner à fond. On a un cinq qui a vraiment quelque chose à faire ensemble. »

La « second unit » est effectivement devenu un point fort de l’équipe et TLC se sent bien dans cette configuration. « Je trouve qu’on joue bien ensemble depuis quasiment le début de saison. C’est très utile d’avoir DeAndre (Jordan), Garrett (Temple) et Wilson (Chandler) car quelles que soient les erreurs, ils sont là pour les compenser, et ils sont simplement supers. »

« On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial »

Kevin Durant et Kyrie Irving à l’infirmerie jusqu’à la rentrée prochaine, les Nets retrouvent l’esprit des deux derniers saisons avec des joueurs qui ont des choses à prouver, mais aussi une attaque plus équilibrée et une défense plus agressive. Et ça marche puisque l’équipe reste sur cinq victoires en sept matches.

« On en veut plus, et c’est ça qui est important ici » poursuit l’ancien joueur des Bulls et des Sixers. « On en veut plus que ce qu’on a actuellement. On a faim. On veut vraiment, mais vraiment, être compétitifs et on veut se prouver des choses à nous-mêmes, et prouver des choses tout court. »

C’est d’ailleurs la même analyse de son coach, cité par USA Today : « On est revanchards, et je pense qu’on veut prouver des choses. Je l’ai senti dans le vestiaire avant le match face aux Hornets, et on a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial« .