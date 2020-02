Zion Williamson et les Pelicans remportent un duel ultra précieux à Portland

Privés de leur atout majeur, les Blazers ont un peu de mal à l’allumage alors que les Pelicans prennent le meilleur départ. Zion Williamson s’impose d’entrée de jeu en puissance et il est le premier joueur à 10 points en premier quart avec un gros dunk en contre-attaque. Lonzo Ball marque de loin et Portland est déjà à -12 (29-17).

Carmelo Anthony et Gary Trent Jr. essaient bien de limiter la casse, Melo enfonçant Ingram au poste bas, mais Jaxson Hayes apporte sa verticalité et sa hauteur. Avec CJ McCollum à 7 passes déjà, Portland revient cependant sans paniquer, avec Nassir Little qui marque 5 points rapides. Avec 20 points entre Williamson et Ingram, NOLA remporte ce premier quart de six longueurs (41-35).

Les Pelicans font la course en tête avec Nicolo Melli qui marque à 3-points. Williamson perd Whiteside et vient à nouveau secouer le cocotier d’un dunk de mammouth. Il s’impose aussi en rapidité face à Whiteside pour le panier garni. Ingram perd deux ballons mais l’écart demeure à la dizaine pour NOLA. Williamson ne capitalise pas sur la ligne des lancers par contre, à 5/10 seulement. Il arrive à 19 points à la pause, face à 17 pour McCollum qui maintient Portland dans le coup avec 10 points dans la période (73-63).

Les Pelicans en contrôle

Les Blazers reviennent des vestiaires avec les bonnes intentions. McCollum continue d’appuyer sur l’accélérateur et Melo fait la leçon de « jab step » à Zion. Portland revient à -5 mais n’arrive pas à passer le cap. Ils font le yo-yo, se rapprochant avant de se refaire décrocher dans la foulée… Josh Hart fait mal à Portland avec une adresse à 3-points toujours reluisante pour NOLA, à 13/20 en fin de troisième quart. Il conclut justement à 3-points au buzzer.

Portland coule avec 20 points marqués seulement à 9/23 aux tirs en 3e… Le tandem McCollum – Anthony commence à fatiguer et ça fait 19 points à rattraper pour les locaux (102-83). Le 4e quart commence mal avec Anthony qui se tient le dos mais le vétéran reste en jeu. Les Blazers jouent la carte vétéran à fond avec Ariza et Melo qui gardent le suspense. Whiteside enchaîne deux contres de suite mais NOLA marque tout de même.

CJ McCollum rentre un tir de haut niveau dans le coin, mais Jrue Holiday lui répond tranquillement. Les Pelicans ont su repousser chaque réaction des Blazers et La Nouvelle Orléans remporte une victoire importante à Portland (128-115). Zion Williamson finit à 25 points, Jrue Holiday à 20 points et 9 passes.

