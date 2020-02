Julius Randle défend le bilan de Mike Miller

Il n’y a pas qu’à Cleveland que se joue la valse des entraîneurs. À New York aussi, les coaches défilent depuis plusieurs saisons, et depuis le renvoi de David Fizdale, c’est Mike Miller qui a pris les rênes d’une franchise en perdition. Comme en coulisses, ça bouge aussi beaucoup avec la prochaine arrivée de Leon Rose comme président, il ne devrait pas être conservé, mais il peut compter sur le soutien de Julius Randle, le leader new-yorkais.

« Je ne prends pas ce type de décision, mais d’un point de vue personnel, c’est quelqu’un d’absolument incroyable dans sa manière d’interagir avec nous et de nous coacher » assure l’ancien intérieur des Lakers et des Pelicans à SNY.tv. « On réagit très bien à ce qu’il demande, et il fait du super boulot. »

Depuis qu’il est en poste, Mike Miller affiche un bilan de 13 victoires pour 20 défaites, et Julius Randle a vu ses stats augmenter sous sa coupe, passant de 16.5 points et 8.5 rebonds, à 21.1 points et 10.5 rebonds par match. On comprend aussi pourquoi il apprécie ce nouvel entraîneur…

« Il n’est jamais trop enthousiaste, ou trop abattu » poursuit Julius Randle sur la méthode de son coach. « Quand on perd, il n’est pas super expressif. On se retrouve le lendemain, on en parle, et il nous permet de construire les choses, et il est super pour ça. Il est super pour faire en sorte qu’on reste soudés. »

Quant à savoir si cette situation inconfortable le perturbe, Julius Randle assure que non. « Connaissant sa personnalité, il n’y prête pas attention. Il se concentre sur nous, et sur le fait de nous préparer du mieux possible, et je pense honnêtement que c’est son objectif« .

Avant de prendre la suite de David Fizdale, Mike Miller s’occupait de l’équipe de G-League depuis quatre ans, et sa carrière se résume essentiellement à un rôle d’assistant. L’arrivée d’un nouveau coach l’été prochain pourrait donc lui permettre de rester dans une franchise où il est très apprécié.