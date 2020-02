LeBron James et Uninterrupted poursuivis pour l’utilisation du slogan « More Than An Athlete »

33 millions de dollars. C’est la coquette somme que réclame Game Plan Inc., une association du Maryland, pour l’utilisation du slogan « More Than An Athlete » par LeBron James avec sa société Uninterrupted.

Au départ, l’ailier des Lakers a commencé à se servir de ce slogan suite à la polémique avec Laura Ingraham, la journaliste de la chaîne Fox, qui lui avait suggéré de « se taire et de dribbler », au lieu de parler de sujets politiques. LeBron James avait alors répondu avec cette phrase, « More Than An Athlete », pour en faire des produits dérivés, via Nike, ou le nom d’une émission qu’il a produite sur ESPN, et même un jeu vidéo.

Sauf que chez Game Plan Inc., on estime qu’il utilise une marque déposée puisqu’ils ont protégé « I Am More Than An Athlete » en juin 2016. Ils ajoutent que cette expression a ensuite été inscrite sur des maillots pour la venue de LeBron James à Washington, pour un match en octobre 2017, quelques mois avant l’incident avec Laura Ingraham.

Voilà pourquoi cette association poursuit en justice la star des Lakers, mais aussi ESPN, Nike et 2K, pour l’utilisation de cette expression. En plus des 33 millions de dollars espérés, elle souhaite que Uninterrupted ne puisse plus utiliser ce slogan.

ESPN, qui révèle l’information, n’a pas souhaité commenter la situation tandis que Uninterrupted a simplement déclaré dans un communiqué que « la plainte déposée est sans fondement et contient de nombreuses inexactitudes factuelles », assurant que l’entreprise « possède des droits antérieurs sur la marque More Than An Athlete ».