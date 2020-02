Karl-Anthony Towns touché au poignet

C’est un imprévu dont la franchise de Minnesota se serait bien passé et qui a déjà coûté un match aux Wolves, cette nuit, face aux Hornets. Karl-Anthony Towns a passé une IRM qui a révélé un problème à son poignet gauche, l’empêchant de prendre part à la rencontre perdue face aux Hornets.

Son coach Ryan Saunders a indiqué que son « franchise player » n’a pas pu évaluer le moment précis où il a contracté sa blessure. « C’est un gars qui prend beaucoup de contacts, qui attaque le cercle avec force. Il y a aussi eu des fois où il a été projeté au sol. Donc on sait que c’est l’usure de tout ça mais on n’a pas d’idée sur une action en particulier », a souligné l’entraîneur.

Ce contrecoup vient ralentir la construction « post-trade deadline » des Wolves alors que l’association entre D’Angelo Russell et Karl-Anthony avait de quoi faire saliver. Mais les deux premiers choix de la Draft 2015 n’ont pu évoluer qu’une fois ensemble lors du match précédent à Toronto, laissant d’ailleurs présager une belle entente.

L’état de la blessure réévaluée d’ici dimanche

Pour Ryan Saunders, elle perturbe aussi l’équilibre qu’essaie de trouver la franchise parmi ses « role players », ceux qui épauleront le « one-two punch » de Minnesota. Les 30 derniers matchs devaient pourtant servir à ça : permettre au tandem Russell-KAT de trouver ses marques et analyser les meilleurs compléments autour de celui ça.

« Ça change, notamment dans l’évaluation qu’on pourrait faire, » a-t-il ajouté. « On a été efficaces en construisant autour de Karl et en ajoutant un gars comme D’Angelo. On veut s’assurer d’avoir les bons éléments et le bon ensemble de compétences à leurs côtés. Si Karl venait à manquer plusieurs matchs, ça nous empêche en partie d’évaluer les autres dans les rôles qu’ils pourraient remplir à ses côtés ».

Pour l’heure, la franchise n’a pas idée de la durée de l’indisponibilité de son intérieur. « On va se servir du All-Star Break pour déterminer la gravité de la blessure, discuter avec lui et ses représentants afin de déterminer le meilleur plan de retour pour lui et la franchise » conclut le coach.