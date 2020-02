Les Nets comptent sur DeAndre Jordan dans le dernier quart-temps

En allant gagner à Indiana, certes en difficulté, les Nets ont tout de même réussi à briser leur incapacité à gagner des gros matches à l’extérieur. Ce qu’ils avaient manqué à Toronto deux jours avant, s’inclinant dans le « money time ».

Dans ces deux rencontres serrées, Kenny Atkinson a décidé d’aligner DeAndre Jordan pour l’intégralité des derniers quart-temps. Le pivot n’a pas manqué d’impact en compilant 14 points et 16 rebonds sur ces 24 minutes, avec une présence dissuasive en défense. Plus important encore : les Nets affichent alors un +/- de + 15 !

« On avait besoin d’impact physique », se justifie ainsi le coach des Nets au New York Post. « C’était nécessaire d’égaler la présence physique de Domantas Sabonis, pour pouvoir le repousser. Je suis satisfait qu’on ait continué avec Jordan, il a réalisé de grosses actions, en défense notamment. On va choisir cette direction face à des équipes puissantes, physiques, athlétiques. C’est clairement une option pour ces fins de matches. Il faut s’adapter au match, sentir quand c’est le bon moment. »

Plus à même de résister aux grosses raquettes

Une petite revanche pour l’ancien des Clippers ou des Mavericks, qui n’est pas titulaire cette saison. C’est bien Jarrett Allen qui commence les rencontres de Brooklyn, sauf que le joueur à la coupe afro manque de muscles pour affronter des équipes aussi bien pourvues à l’intérieur.

« Jordan a été bon au meilleur moment, comme toujours », insiste Spencer Dinwiddie, alors que son coéquipier a compilé 8 points et 10 rebonds en 12 minutes. « Il est une pierre angulaire de notre groupe. Il a sa carrière pour lui. Sabonis ne peut pas le bousculer, on l’a vu essayer : il n’a pas réussi. Ses rebonds ont été importants. »

Et cette tendance pourrait continuer puisque le dernier match avant le All-Star Weekend, ce mercredi, est la réception des Raptors, qui manquent de pivots mais continuent de gagner. Ensuite, après la coupure, il faudra affronter les Sixers de Joel Embiid, qui sort d’une bonne prestation contre les Clippers.

« C’est différent chaque soir », constate DeAndre Jordan, vis-à-vis des joueurs alignés par son coach match après match. « Selon les soirées, les formations fonctionnent plus ou moins bien. Mais je sens que ça va de mieux en mieux collectivement. On sait qu’on doit s’imposer physiquement face à certaines équipes. »