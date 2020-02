All-Star Game 2020 : LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont choisi leurs équipes

Comme l’an passé, LeBron James et Giannis Antetokounmpo se sont retrouvés sur TNT pour choisir leurs coéquipiers, dans ce système de Draft pour le All-Star Game 2020 de Chicago, qui aura lieu le 17 février prochain.

Et comme l’an passé, quand il avait été accusé le « Greek Freak » de faire du « tampering », le King a choisi Anthony Davis avec son premier choix. Les deux joueurs sont d’ailleurs restés dans leur conférence avec les titulaires puisque LeBron James a choisi les joueurs de l’Ouest et Giannis Antetokounmpo les joueurs de l’Est…

La pique de la soirée est venue pour le troisième choix du Grec, alors que Kemba Walker, James Harden et Trae Young étaient disponibles. Charles Barkley a alors demandé au joueur des Bucks s’il ne voulait pas « le dribbleur », en référence au Rocket, Giannis Antetokounmpo répondant qu’il voulait « quelqu’un qui fait des passes »…

Comme LeBron James a eu le premier choix pour les titulaires grâce à sa première place auprès des fans, Giannis Antetokounmpo pouvait choisir en premier pour les remplaçants, et il a pris son coéquipier, Khris Middleton.

Pour le reste, pas grand-chose à signaler, alors que Rudy Gobert était choisi en 13e choix par Giannis Antetokounmpo, ce dernier expliquant que de toute façon, « au bout du compte, on ne peut pas faire de mauvais choix. Il n’y a que des grands joueurs, et j’espère qu’on pourra tous s’amuser lors de ce week-end ».

Et si, en plus, on pouvait avoir un match compétitif…