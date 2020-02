Le numéro de Gianna Bryant officiellement retiré par son collège

Plus personne ne portera le numéro 2 à la Harbor Day School, le collège privé situé à Corona Del Mar où étudiait et jouait Gianna Bryant, disparue avec son père Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier.

L’établissement a organisé une cérémonie pour officialiser le retrait de son numéro et offrir un dernier hommage à Gianna Bryant, en présence de ses coaches, professeurs et coéquipières et membres de la section basket du collège.

« C’était une guerrière qui se donnait à 110% à chaque fois qu’elle entrait sur le parquet, « a notamment déclaré son coach à la tribune, lui qui n’avait pas vu une compétitrice aussi féroce en vingt ans de coaching. « Elle avait cette « Mamba mentality ». Peu importe contre qui on jouait, elle allait mettre tout sa détermination pour nous aider à trouver un moyen de gagner ».

Le collège particulièrement touché

Vanessa Bryant a publié sur son compte Instagram plusieurs témoignages de ses différents professeurs et a accompagné ses posts de quelques mots pour sa fille : « Ma Gianna, mon Dieu tu me manques. J’ai été tellement chanceuse de m’être levée chaque jour pour voir ton magnifique visage et ton sourire éclatant pendant treize ans. J’aurais aimé que ça continue jusqu’à mon dernier souffle. Maman t’aime ».

L’établissement a été particulièrement touché puisque l’ancienne professeure Christina Mauser, qui assistait Kobe Bryant dans l’équipe de Gianna Bryant au sein de la « Mamba Academy », a également péri dans l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes.