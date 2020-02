Et LeBron James s’est enflammé…

En trois minutes et trente secondes au début du dernier quart-temps, LeBron James a assommé les Spurs. Comment ? En inscrivant cinq paniers à 3-pts, dont trois en 52 secondes.



Un gros coup de chaud face à Lonnie Walker IV, qui s’est terminé par un tir sur la tête de Jakob Poeltl. Gregg Popovich prend alors un temps-mort, laissant le banc des Lakers exploser vers l’ailier, au sol.

« C’est notre équipe, ça », a réagi le King. « Quiconque a du succès pendant un match, on le célèbre comme si c’était nous-mêmes. Cette camaraderie, cette fraternité, même quand nos coéquipiers nous mettent une raclée, c’est une excellente sensation », sourit-il.

Anthony Davis confirme que ce moment n’était « pas prévu. On a décollé du banc pour lui sauter dessus. » L’intérieur affirme que ces « moments expliquent pourquoi on est comme on est ».

Avec ses 36 points à 12/20 au shoot et 6/9 à 3-points dans la victoire contre San Antonio, ce n’est que la deuxième fois de la saison que le quadruple MVP dépasse la barre des 35 points après une première occurrence le 1er novembre 2019 contre Dallas, à 39 unités.

Et à croire que les coups de chaud sont une histoire de famille puisque le même jour que son père, Bronny James a lui aussi allumé de loin face à Paraclete. Après la rencontre, quand un journaliste lui dit que les statistiques avancées prétendraient qu’avoir la main chaude est un mythe, voici la réponse de LeBron James : « Les gens qui suivent ou produisent ces chiffres n’ont jamais été dans la zone de leur vie. »