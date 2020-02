Zion Williamson pris au piège de la meilleure défense NBA

Adroit et juste depuis le début de sa (courte) carrière, Zion Williamson va prendre davantage de tirs dans les matches à venir avait annoncé Alvin Gentry. Ce fut le cas contre les Bucks puisque le rookie a shooté à 19 reprises, son nouveau record personnel.

Sauf qu’on ne domine pas comme ça la meilleure défense de la ligue. Résultat: Zion Williamson a certes terminé avec 20 points mais avec un assez vilain 5/19 au shoot, en perdant également 4 ballons. Jamais il n’a manqué autant de shoots en NBA ou même à Duke. Ses tentatives ont constamment été contestées, avec comme point d’orgue un contre de Giannis Antetokounmpo et un 1/6 au shoot face à la star des Bucks.

« On a mis beaucoup de joueurs face à lui et plusieurs situations », raconte le MVP 2019. « J’ai défendu sur lui, Brook Lopez aussi, Robin Lopez ou encore Pat Connaughton. C’est fait pour le forcer à réfléchir, à lui rendre les choses compliquées. On sait qu’il veut partir sur sa gauche et user de sa puissance pour terminer ses actions. Il faut alors être très actif. Après, il sera un excellent joueur pour les années à venir et son futur s’annonce brillant. »

« Je n’étais pas à l’aise, j’avais la sensation de trop shooter »

De l’autre côté, avec la force de l’habitude, Giannis Antetokounmpo a compilé 34 points, 17 rebonds et 6 passes. C’est clairement le genre de prestation que Zion pourrait réussir d’ici quelques temps. « C’est le MVP en titre », rappelle le numéro un de la Draft. « C’est comme affronter n’importe lequel des plus grands joueurs de la ligue. Il faut faire le maximum pour le ralentir. Il a son propre style, voilà pourquoi c’est Giannis. »

Ce premier loupé, même s’il rend une copie de 20 points, 7 rebonds et 5 passes, ne sera sans doute pas le seul de sa fin de saison. L’ancien de Duke manque de rythme, reste en apprentissage et doit se faire violence en mettant, parfois, l’attaque sur ses larges épaules. Ce qui ne semble pas être sa nature.

« Je me souviens avoir dit à Lonzo Ball, à un moment du match, que je n’étais pas à l’aise avec la situation, que j’avais la sensation de trop shooter. Il m’a répondu que je ne devais pas penser comme ça. Donc j’ai continué. »