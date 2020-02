[Programme du soir] San Antonio ne veut pas lâcher les Grizzlies

Pas de très grosse affiche ce soir, mais des bagarres intéressantes comme celle pour la 3e place à l’Est avec Boston en déplacement à Atlanta et le Heat qui reçoit les Sixers. Les deux rencontres sont diffusées en direct sur BeIN Sports. Plus bas, le Magic qui se rend à Cleveland et les Nets qui reçoivent les Suns luttent pour la 7e place, tout en laissant à distance les Bulls.

A l’Ouest, les Clippers défendent leur 2e place face aux Spurs, tandis que les Grizzlies ont la possibilité de revenir à l’équilibre avec la réception de Detroit.