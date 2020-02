Les Timberwolves donnent leur prix pour Robert Covington

Vu son profil de « 3&D » très apprécié et la situation désastreuse des Timberwolves, Robert Covington est un des joueurs qui revient le plus dans les rumeurs de transferts depuis le début de la saison. Ça va logiquement s’amplifier d’ici la « trade deadline » et il y a peu de chances que l’ailier soit encore dans le Minnesota jeudi soir à 21h01 (heure française).

D’autant que plusieurs franchises se seraient manifestées : Dallas, Philadelphie et Houston. La dernière aurait fait machine arrière il y a deux semaines, mais pourrait très bien de nouveau enclencher la marche avant selon le New York Times. Le quotidien new-yorkais nous informant par ailleurs aujourd’hui du prix exigé par les Wolves : deux premiers tours de Draft.

Un tarif ambitieux pour certains, mais il ne faut pas oublier qu’il reste à RoCo deux années de contrat, à 12 millions de dollars chacune, après celle-ci.