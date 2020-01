Les Rockets abandonnent la piste Robert Covington

Les Wolves ont entamé les grandes manoeuvres jeudi en se séparant de Jeff Teague, cédé aux Hawks en échange d’Allen Crabbe, et il se murmure que les dirigeants auraient d’autres échanges en vue, et notamment l’idée de récupérer D’Angelo Russell. Parmi les joueurs qui intéressent la concurrence, il y a Robert Covington, par son profil « 3&D », et il n’y aurait plus que deux équipes en lice : Dallas et Philadelphie.

The Athletic affirme en effet que Houston n’est plus intéressé par son ancien ailier. Ce n’est pas le type de joueur visé pour résoudre les problèmes actuels. « Je pense qu’on a les joueurs pour le faire » assure Daryl Morey, interrogé par nos confrères. « Ce que je veux dire, c’est que notre objectif premier, c’est de gagner avec ce qu’on a. Évidemment, mon boulot, c’est de regarder ailleurs, mais je pense que l’objectif de tout le monde, c’est qu’on a de bons joueurs et qu’on va y arriver. »

Même discours chez Russell Westbrook : « On voit la grandeur des hommes dans l’adversité, donc on verra… Moi, je vis pour des moments comme ça, et je sais que les gars dans ce vestiaire aussi. On doit faire avec. »