Les Grizzlies impuissants face aux Pelicans de Zion Williamson

Il vient d’être sélectionné, sur le fil, pour le Rising Stars Challenge, et Zion Williamson est en mission : Jaren Jackson Jr n’est pas là pour défendre sur lui, et il fait ce qu’il veut dans ce début de match (16-7). Memphis tente de lui répondre, mais collectivement et surtout défensivement, les coéquipiers de Ja Morant ont beaucoup de mal.

Les Pelicans ne se posent pas de questions, Alvin Gentry ouvre son banc et trouve des solutions avec J.J. Redick qui trouve la mire à 3-points. Toutes les rotations sont bonnes, Josh Hart, Redick ou E’Twaun Moore répondent à l’appel.

Poussés par leurs fans, les Pelicans ne laissent aucune chance à leurs vis-à-vis dans ce premier acte (31-22).

Le duo Holiday-Williamson fonctionne déjà

De retour sur un parquet NBA, Josh Jackson tente de remettre son équipe dans le droit chemin, mais c’est très dur de lutter face à un tel Williamson. Les Pelicans ont beaucoup plus de solutions offensives alors que Jrue Holiday et Zion Williamson se trouvent les yeux fermés, les deux hommes ne jouant pourtant ensemble que depuis deux semaines. Memphis propose des choses en attaque grâce à Jonas Valanciunas et Ja Morant mais c’est insuffisant et ils rentrent aux vestiaires avec sept points de retard (66-59).

Après la pause, le néo All-Star Brandon Ingram sort de sa boîte et il démontre qu’il a la capacité de scorer comme bon lui semble (78-65). Rien ne va plus pour les Grizzlies, et ce sont Lonzo Ball et JJ Redick qui plantent à 3-points pour tuer le match (110-86).

Les douze dernières minutes ne servent pas à grand-chose, et rapidement les deux coachs ouvrent leur banc. Nicolo Melli montre qu’il a un vrai bras à 3-points et les remplaçants de New Orleans affichent la même conviction que les titulaires. Memphis n’a jamais été en mesure de lutter et le score est sans appel : 139-111. C’est la 3e victoire de suite des Pelicans.