Slam Dunk Contest : Aaron Gordon sera là !

Il l’avait déclaré dès l’été 2019 : il voulait participer à nouveau au concours de dunks. C’est fait puisque The Athletic nous informe qu’Aaron Gordon sera au Slam Dunk Contest de Chicago le 15 février prochain.

L’intérieur est le troisième joueur du plateau, avec Dwight Howard et Derrick Jones Jr. et ce sera sa troisième participation après 2016 et 2017. Malgré une performance mémorable en 2016, il s’était incliné face à Zach LaVine.

Et comme il reste une place et que la grand-messe annuelle se déroule à Chicago, l’histoire serait parfaite si l’arrière des Bulls acceptait également de se joindre à ce beau monde. Il réfléchit encore et sans doute que son éventuelle participation est liée à sa présence lors du match des étoiles de dimanche soir. Réponse à 1h00 cette nuit.