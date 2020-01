Rick Fox raconte la difficulté d’affronter les rumeurs annonçant sa mort

« Alors je lui ai envoyé un texto, simplement pour lui dire ‘Hey’, et il m’a répondu avec ‘Hey’ avec le smiley d’un cœur brisé. Et j’ai crié… » Emporté par les émotions, Kenny Smith n’ira pas plus loin pour raconter ce moment. Quelques secondes de soulagement au cœur de cette journée noire de dimanche. Avec cet échange de textos avec Rick Fox, le commentateur venait de réaliser que l’intéressé était bien en vie.

Des rumeurs avaient en effet annoncé que l’ancien Laker était présent dans l’hélicoptère avec Kobe Bryant, et qu’il était donc parmi les victimes. L’origine de ces rumeurs est difficile à établir. Certains médias assurent aujourd’hui que ESPN et ABC News ont rapporté l’information.

Après vérification, il n’y a en tout cas pas de traces sur la toile, même si on peut tout de même citer le mea culpa de ce journaliste d’ABC qui avait annoncé que les quatre filles du couple Bryant étaient présentes dans l’hélicoptère. Citons surtout ce message d’un usager de Twitter selon lequel « ESPN avait confirmé » que Rick Fox était à bord. Information retweetée plus de deux mille fois, qui a évidemment participé à la propagation de la rumeur, alors que l’usager en question ne compte à ce jour… que 13 abonnés.

Rick Fox a vécu ce drame en deux temps. Son collègue, Jared Greenberg, le journaliste pour NBA TV, sans doute le premier à démentir la rumeur, lui apprend dans un premier temps la nouvelle de l’accident en tant que tel. « Tu es au courant ? », lui demande le journaliste par texto. Rick Fox a d’abord en tête un événement survenu 24 heures plus tôt… La troisième place de meilleur scoreur de l’histoire chipée par LeBron James à Kobe Bryant.

Là, en réalisant le drame, Rick Fox reçoit un coup de fil de sa fille. « L’une de ses plus grandes peurs est d’apprendre la mort de l’un de ses parents sur les réseaux sociaux plutôt que par un membre de la famille, » décrit le père de famille. « Elle m’a appelé et on a parlé et pleuré de la nouvelle concernant Kobe. »

Et pas de la rumeur autour de sa propre mort. C’est dans un second temps qu’il le comprend, en constatant que son ami et coach de basket, King Rice, tente de le joindre frénétiquement. « Je vois qu’il n’arrête pas de m’appeler, donc je me dis qu’il s’inquiète pour moi et que je vais parler à mon meilleur ami. J’ai répondu et j’ai dit ‘Hey mec, c’est insensé ce qu’il se passe avec Kobe’. Et il a braillé : ‘Tu es vivant !’ Et j’ai dit : ‘Euh… ouais. Pourquoi ? ‘ »

C’est à partir de là qu’il voit que sa mère, sa sœur ou encore son frère tentent également de l’appeler. « Ma famille s’est retrouvée au milieu de tout ça, c’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre, » livre Rick Fox, particulièrement affecté. « Je suis soulagé que la rumeur se soit arrêtée mais c’était dur à gérer parce que ça a choqué beaucoup de mes proches. »

« Je suis content que tu ailles bien mais la prochaine fois que je t’appelle et que tu ne me rappelle pas, je te mets mon poing dans la figure », peut aujourd’hui en sourire Shaquille O’Neal.