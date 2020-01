Un deuxième contrat de 10 jours pour Alfonzo McKinnie aux Cavaliers

Alfonzo McKinnie doit encore batailler pour finir la saison à Cleveland, mais ça en prend le chemin puisque le club vient de lui offrir un deuxième contrat de 10 jours consécutif. À la fin de celui-ci, la franchise devra soit s’en séparer définitivement, soit le conserver jusqu’à la fin de la campagne.

Avec ses 8 points à 56% de réussite et 5.6 rebonds de moyenne (et une titularisation) sur les six derniers matchs, en 23 minutes, l’ancien Warrior semble en tout cas apprécié par le coach des Cavaliers, John Beilein.

De quoi lui permettre de finir la saison avec sérénité, et peut-être s’inscrire à moyen terme dans l’Ohio, alors que l’ailier de 27 ans connait son troisième club NBA en trois ans ? Et qu’il avait été coupé par Cleveland début janvier pour ne pas que son contrat soit garanti… avant donc de revenir quelques jours plus tard.