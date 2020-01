Les Sixers intéressés par Langston Galloway, Luke Kennard ou Jeff Green ?

Les Sixers sont en quête de shooteurs pour trouver ce fameux « spacing » dont on parle tant à Philadelphie. L’équipe se renseigne donc sur les snipers qui pourraient venir équilibrer l’effectif pour la fin de saison.

Selon The Philadelphia Inquirer, la franchise s’intéresserait ainsi aux deux shooteurs de Detroit : Langston Galloway et Luke Kennard. Les deux affichent un joli 40% à 3-points et peuvent donc être utiles pour Brett Brown afin d’élargir le jeu. D’autant qu’avec les problèmes de Blake Griffin et les défaites, ça devrait bouger à Detroit.

Il sera sans doute plus simple de récupérer Langston Galloway, en fin de contrat, alors que Luke Kennard est de son côté dans son bail rookie, et qu’il est l’un des seuls jeunes intéressants du côté du Michigan.

Quant à la piste menant à Jeff Green, elle est plus étonnante car même s’il est désormais free agent après avoir été viré par le Jazz, l’ailier n’a jamais été un shooteur régulier. Et ce n’est certainement pas lui qui va faire exploser le nombre de 3-points aux Sixers, actuellement 25e au nombre de shoots tentés (29.9) dans le domaine.