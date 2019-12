À Utah, un scoreur de G-League pousse Jeff Green vers la sortie

Le Jazz poursuit ses ajustements de Noël. Après leur échange avec les Cavs, impliquant Jordan Clarkson et Dante Exum, Utah vient de signer Rayjon Tucker pour un contrat de plusieurs années, dont ESPN ne révèle pas les détails.

Non drafté en juin dernier à sa sortie d’Arkansas-Little Rock, il s’était vu offrir un contrat « Exhibit 10 » par les Bucks cet été, avant d’être coupé à l’entame de la saison.

Il évoluait depuis à l’étage inférieur, en G-League avec le Wisconsin Herd, où il tournait à près de 24 points de moyenne, pour être l’un des meilleurs scoreurs de la ligue. L’arrière bondissant venait d’ailleurs d’aligner quatre matches de suite à 34 points ou plus. Ses performances étaient suivies par plusieurs franchises NBA. Avec le Jazz, il s’offre un contrat garanti jusqu’à la fin de saison.

Le Kendrick Nunn du Jazz ?

« Utah s’offre un fantastique jeune homme avec une grande éthique de travail et passion pour le jeu, » a salué son coach en G-League, Chase Buford. « Rayjon est un athlète de premier plan qui évolue à un très haut niveau chaque soir. Il est très spectaculaire et très prometteur pour aujourd’hui et demain. »

Avec son arrivée, et celle de Jordan Clarkson, l’intention du Jazz était claire : renforcer son « scoring » sur les lignes arrières de sa « second unit ».

Autre ajustement de banc, plutôt surprenant : la poussée vers la sortie de Jeff Green, qui a joué cette nuit avec l’équipe à Miami. L’ailier vétéran avait perdu en efficacité depuis son arrivée dans l’Utah, n’affichant qu’un piètre 38.5% au tir, son pire pourcentage en carrière.

Selon The Athletic, son départ doit permettre à Georges Niang, plus adroit, de disposer de davantage de minutes. Le Jazz serait également impressionné par les progrès de son rookie Jarrell Brantley, actuellement en G-League.