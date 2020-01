Dans le viseur de candidats au titre, Marcus Morris reste motivé par le défi des Knicks

Les Sixers et les Clippers ne sont pas au mieux, et selon le New York Post, ils auraient la même cible pour donner un coup de fouet à leur effectif : Marcus Morris. Passé de Boston à New York cet été pour 15 millions de dollars, le jumeau de Markieff réalise une très bonne saison, se plaçant carrément dans le Top 5 des joueurs les plus adroits à 3-points, mais il reste sourd à ces rumeurs.

« Ce n’est pas plutôt pour Markieff » ironise-t-il dans le quotidien newyorkais. « J’ai de la bouteille dans ce sport, et cette merde ne m’atteint plus. Les rumeurs restent des rumeurs. Je vous l’ai déjà dit, je suis à New York et j’adore être ici. Je suis motivé par le fait d’aider à changer les choses. Je ne prête pas attention au reste. Je me concentre sur ce qu’on fait dans ce vestiaire. »

Côté Clippers, on peut proposer Moe Harkless en échange, et ce dernier sait qu’il pourrait être sacrifié, tandis que les Sixers ont quelques ailiers susceptibles de faire le chemin inverse, et ils pourraient aussi être intéressés par le profil de Wayne Ellington puisque l’équipe a besoin d’un shooteur. En revanche, Philly n’a plus de premier tour de Draft, mais quatre seconds tours de Draft, qui peuvent facilement se monnayer.

Pour Morris, rejoindre les Sixers, c’est évidemment la perspective de jouer le titre, mais aussi de jouer pour la franchise de sa ville natale.