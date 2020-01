Vince Carter, premier joueur NBA à jouer dans quatre décennies différentes

Il a croisé Michael Jordan et John Stockton à la fin des années 90, Kobe Bryant et LeBron James dans les années 2000, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic dans les années 2010 et désormais Zion Williamson et Ja Morant dans les années 2020… Vince Carter est ainsi devenu cette nuit le premier joueur à jouer dans quatre décennies différentes. Un exploit fou pour l’ailier d’Atlanta, qui fêtera ses 43 ans dans quelques jours.

Premier joueur à disputer 22 saisons en NBA, il évolue dans une NBA où pas moins de 36 joueurs sont nés après son arrivée en NBA, dont Luka Doncic. Numéro 1 des « highlights » à son arrivée en NBA avec notamment son concours de dunks en 2000, Vince Carter n’est pas peu fier de ce qu’il vient de réaliser.

« Je suis simplement très reconnaissant d’être encore là, et de pouvoir jouer à ce niveau » a-t-il d’abord réagi avant d’évoquer le caractère unique de son exploit : « Quand on parle des plus grands joueurs, j’ai eu la chance de jouer contre Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon… Ce sont les joueurs dont on parlait dans les années 90, et je suis encore là à jouer au basket… Ce que je veux dire, c’est que c’est du jamais vu. On voit beaucoup de vidéos de gars qui battent des records, mais il n’y avait pas de vidéo d’un joueur qui joue sur quatre décennies. »