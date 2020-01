Kyrie Irving tire déjà un trait sur 375 000 dollars de primes

Les joueurs et franchises NBA intègrent un certain nombre de clauses aux contrats qu’ils passent, avec notamment des primes liées à des récompenses, des statistiques ou encore un certain nombre de matchs joués.

Coincé à l’infirmerie à cause de douleurs à l’épaule, Kyrie Irving va rater ce soir son 23e match de suite et sait déjà qu’il ne jouera pas 60 matchs cette saison, un nombre clé dans son contrat puisque ESPN annonce ainsi que l’ancien Celtic doit faire une croix sur 375 000 dollars, si l’on ajoute d’autres primes liées à ses performances.

Ça représente un petit peu plus de 1% de son salaire fixe.