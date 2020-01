Anthony Davis fait encore la misère aux Pelicans !

Il s’était déjà distingué avec une pointe à 41 points lors de son premier retour en Louisiane. Mais l’appétit d’Anthony Davis est loin d’être entamé. Pour la première opposition de la saison entre Lakers et Pelicans au Staples Center, Anthony Davis a remis ça avec une nouvelle performance de mammouth. Rien d’excessif puisque New Orleans, emmené par les anciens de la maison Lonzo Ball et Brandon Ingram (23 et 22 points), a fait mieux que se défendre.

Anthony Davis donne le ton en inscrivant les trois premiers paniers des Lakers mais Lonzo Ball fait de la résistance, en trouvant pour sa part la mire à deux reprises de loin d’entrée de jeu. Danny Green parvient à lui répondre dans l’exercice avant d’envoyer Davis dans les airs pour un alley oop en très haute altitude qui marque déjà le premier écart de ce match attaqué à 200 à l’heure (26-14).

Le coup de chaud de Danny Green

L’ex sniper des Spurs se fait à nouveau remarquer par deux tirs dans le corner qui portent l’écart à 37-19 alors qu’il reste encore trois minutes à jouer en premier quart-temps ! Alors que Danny Green plante un nouveau missile derrière l’arc pour culminer à 17 points, JJ Redick de loin et Jrue Holiday parviennent à sauver l’honneur des Pelicans après 12 minutes de folie, ramenant l’écart à -12 (42-30).

New Orleans poursuit son come-back en passant un 11-0 dans le deuxième acte avec les revenants Lonzo Ball et Brandon Ingram aux manettes, qui ont eu le droit à leur vidéo hommage (49-44). Tout est à refaire pour les Lakers qui profitent de la connexion Rondo-Kuzma et de l’adresse extérieure de LeBron James pour se refaire une santé. Les Pelicans répondent avec un 9-0 mais prennent un 10-2 avant la pause, restant ainsi à 12 longueurs des locaux (74-62).

40 points en trois quart-temps pour Anthony Davis

Les troupes de Frank Vogel ne tardent pas à reprendre le contrôle au retour des vestiaires, à l’image du 3-points dans un fauteuil d’Avery Bradley suivi du alley oop envoyé par l’ancien Celtic à JaVale McGee en transition, forçant Alvin Gentry à arrêter le jeu (81-67). Anthony Davis poursuit sa soirée faste avec trois paniers à 3-points et un dunk en contre-attaque qui mettent déjà fin au suspense (100-76).

L’intérêt de la fin de match se porte alors sur le nombre de points avec lequel Davis, auteur de 40 points en trois quart-temps, va terminer le match.. Pour ce qui est du score, LA peut compter sur LeBron James pour préserver l’essentiel et scorer à chaque fois que le besoin s’en fait ressentir, notamment lorsque New Orleans repasse brièvement sous les 10 points d’écart.

Aux côtés de Danny Green, qui plante un 3-points décisif en fin de match, Davis finit le boulot avec deux tirs à mi-distance et un alley oop servi par le King pour terminer à 46 unités.