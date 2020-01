Richaun Holmes, le nouveau chouchou de Sacramento

Le pivot des Kings a reçu une marque d’attention inattendue de la part des fans du Golden 1 Center cette nuit. Lorsqu’il s’est présenté sur la ligne des lancer-francs en fin de match, Richaun Holmes a tout simplement entendu résonner des chants de « MVP, MVP » à son attention.

« C’était super. C’était quelque chose que je n’avais encore jamais expérimenté, que les fans soient derrière moi comme ça. C’est de l’amour, et j’apprécie », a-t-il déclaré après la rencontre.

Non, l’ex poste 5 des Sixers et des Suns n’est pas candidat pour le titre de meilleur joueur de la saison régulière. Mais à travers cette marque de respect, les fans ont rendu hommage à l’état d’esprit combatif de leur intérieur, dont le match de la nuit a été l’un des plus beaux symboles.

« Il a été notre point d’ancrage, » s’est félicité Luke Walton. « Il joue avec passion et je pense que les fans de Sacramento le soutiennent parce qu’il donne tout à chaque fois qu’il joue. Il a fait beaucoup d’actions décisives pour nous. Il réalise une super saison jusqu’ici ».

Monsieur efficacité

Alors que son concurrent au poste 5, Dewayne Dedmon, est sur le départ, Richaun Holmes connaît la trajectoire inverse, remplaçant son coéquipier dans le cinq majeur après quatre petits matchs de saison régulière.

Pour Buddy Hield, la clé réside dans le fait qu’il a su accepter son rôle et s’y tenir, en jouant sur ses qualités : la mobilité, l’explosivité et l’efficacité près du cercle (66.6% de réussite au tir, le troisième meilleur pourcentage de la NBA derrière Mitchell Robinson et Rudy Gobert).

« Il est très mobile pour un grand, » souligne son coéquipier dans le Sacramento Bee. « Il peut courir, enchaîner les aller-retours. Il correspond très bien à l’équipe et joue vraiment bien. Je ne pourrais pas vous dire à quel point il est important pour nous, simplement à poser des écrans et à s’ouvrir vers le cercle, à jouer son rôle en fait. Beaucoup de gars n’acceptent pas leurs rôles dans la ligue. Mais lui l’accepte et remplit sa mission en évoluant à un très haut-niveau ».

Pour l’heure, Richaun Holmes fait partie des candidats au titre de MIP, le pivot ayant quasiment doublé ses stats (et son temps de jeu) par rapport à la saison dernière. Un signe de plus qui témoigne de son adaptation aux Kings.

« J’ai pensé que ce serait un bonne chose pour eux et pour moi, » ajoute l’intéressé par rapport à son choix de rejoindre Sacramento cet été. « Ils me voulaient et je voulais venir ici. J’étais enthousiaste à l’idée de travailler avec l’équipe, peu importe le rôle que je devais endosser. C’est arrivé au point où j’ai dû débuter certains matchs. J’essaie de rester consistant et de faire tout mon possible pour aider l’équipe ».

Ce qu’on appelle un deal gagnant-gagnant…