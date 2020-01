Le Magic se relance à Washington

Les deux formations sont en jambes, mais le début de match est marqué par la sortie de Jonathan Isaac dont le genou a tourné après un choc avec Bradley Beal. C’est le coup de massue pour le Magic… En face, les Wizards montrent une belle volonté en défense, par Ian Mahinmi qui ferme bien l’accès à la peinture. Mais Markelle Fultz tente de hausser le rythme, et passe la troisième vitesse, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. Evan Fournier et Nikola Vucevic se régale des caviars de leur meneur, et le Magic prend la main (14-11). Les chevaux sont lâchés en attaque, et le duo Brown Jr.-Thomas prend tous les « ticket shoots », pour essayer de garder les Wizards au contact. La seconde unité locale fait du bon travail, mais ce sont bien les visiteurs qui sont en tête d’une courte possession après douze minutes (31-29).

Les hommes de Steve Clifford ne veulent pas baisser de pied, et Mo Bamba, puis Terrence Ross se mettent en valeur. L’ancien de Texas retrouve de belles sensations, et le sniper est précieux par son adresse extérieure. Vainqueurs du Heat il a deux jours, les Wizards confirment qu’ils sont des hargneux. Ils se battent sur chaque ballon, mettent de l’énergie en défense et sur un panier du parking de Jordan McRae, ils repassent devant au tableau d’affichage (39-38). Coach Clifford remet son cinq majeur sur le parquet, et le résultat est immédiat, et à la pause, Orlando est devant (62-58).

D.J Augustin met le feu

Au retour des vestiaires, Vucevic et Fournier se trouvent comme à la parade, et le Magic creuse son plus gros écart après 5 minutes de jeu (78-65). Les Wizards ne mettent plus un pied devant l’autre, et bafouillent leur basket. Coach Brooks ne peut compter que sur l’adresse de Beal pour rester en vie, mais le Magic ne lève pas le pied de l’accélérateur avec un Fultz qui fait le show pour servir Fournier. Le technicien local multiplie les changements, mais aucun effet ne se fait ressentir jusqu’à présent. Avec un Nikola Vucevic dans son jardin dans la peinture et à mi-distance, le Magic maîtrise toujours les débats après trois quart-temps (94-83).

Les Wizards essayent de redresser la barre, mais D.J Augustin a décidé de les punir pour cette nouvelle année. Le meneur remplaçant du Magic est en feu. Il provoque des fautes précieuses et joue parfaitement son rôle de joker. En deux temps, trois mouvements, le Magic s’échappe au tableau d’affichage (105-86), et malgré les multiples tentatives de Beal, Orlando s’impose finalement d’une vingtaine de points (122-101) pour rester accroché à cette fragile 8e place.