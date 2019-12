Les Pelicans enchaînent une quatrième victoire de suite contre l’équipe C des Rockets

Si Russell Westbrook, Clint Capela et James Harden sont absents côté Houston, Eric Gordon a lui effectué son grand retour la nuit dernière à la Nouvelle-Orléans. C’est d’ailleurs lui qui lance le coup d’envoi de la partie avec une banderille, Lonzo Ball lui répondant dans la foulée avec le premier des ses quatre tirs primés convertis dans le premier quart.

Le suivant sera pour prendre deux possessions d’avance, le troisième pour passer à +9, le quatrième pour empêcher les Rockets de recoller : l’adresse de l’ancien Laker inspire Ben McLemore, Chris Clemons ou encore Gary Clark. Le dernier mot est pour Eric Gordon, qui fait repasser Houston devant avec un tir lointain à la dernière seconde.

Et devinez qui marque le premier panier du deuxième quart ? Dans le sillage de Gordon, Houston enquille un 8-0 pour faire le plus gros écart du match en sa faveur, mais le trio Holiday-Moore-Okafor va bien réagir pour les locaux, combinant 23 points de suite à eux trois pour reprendre l’avantage. Malheureusement pour eux, les Pels ne vont marquer qu’un panier en cinq minutes derrière. Heureusement pour eux, les Rockets n’ont pas leurs deux armes de destruction offensives et ils ont du mal à en profiter. Brandon Ingram relance la machine et un nouveau 3-points de Lonzo Ball remet les compteurs à zéro à la pause (64-64).

E’Twaun filante au milieu des Pelicans

Devinez qui met le premier panier au retour des vestiaires ? Eric Gordon évidemment, qui reçoit le soutien de House pour reprendre jusqu’à 8 unités d’avance. Écart maintenu par les 7 points de suite d’Isaiah Hartenstein – qui honore sa première titularisation en carrière avec 19 points à 9/11 et 9 rebonds. Holiday et Favors, puis Ingram et Ball, se relaient pour rester dans le coup mais ce sont bien les Rockets, malgré les absents, qui ont le contrôle de la partie (93-86).

Le premier panier du dernier quart est pour Eric Gordon évidemment, qui donne 9 points d’avance aux siens. Le show E’Twaun Moore peut alors commencer : l’arrière enchaîne quatre 3-points et un floater en 3 minutes. Dans son sillage, New Orleans inflige un terrible 18-1 à ses hôtes pour mener de 8 points. Jrue Holiday, Lonzo Ball et Brandon Ingram maintiennent la pression et il n’y a personne en face pour enchaîner : les Pels s’envolent vers une quatrième victoire de suite (127-112) et quatre jours de repos avant d’aller rendre une visite aux Lakers. Alors que Houston doit y retourner dès demain, contre Denver.