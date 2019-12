Les Suns sont à la recherche de l’étincelle de leur début de saison

Beaucoup de choses ont changé pour les Suns depuis leur dernière visite à San Francisco fin octobre. Si l’équipe surprise du début de saison caracole toujours en tête du classement du nombre de passes décisives par match, sa défense s’est effondrée depuis la mi-novembre. D’après Cleaning The Class, les Suns sont en effet, la 27e défense NBA depuis le 15 novembre et ont dégringolé au classement de la conférence Ouest.

La défaite contre les Warriors a marqué leur huitième revers de suite et, pour Ricky Rubio, c’était la pire performance de cette triste série.

Monty Williams : « Quand on bouge la balle et qu’on joue avec rythme, nous sommes efficaces »

« Contre San Antonio, contre Portland, et contre Denver, on perd d’une possession. Ça fait mal mais vous savez que vous avez fait de bonnes choses, ce soir en revanche, c’est entièrement de notre faute, » décrivait le meneur espagnol après la rencontre. « C’est à nous de rectifier le tir. La performance de ce soir est inacceptable. »

Avant le match, Monty Williams expliquait que si son équipe fait des erreurs mais qu’elle parvient tout de même à jouer avec constance et avec intensité, elle sera quand même en mesure de gagner ses matchs. L’avance des Suns pendant la quasi totalité du match face à Golden State était toutefois trompeuse, tant la manière n’y était pas.

« C’est le contraire de ce qu’on a fait ce soir, » nous réplique Élie Okobo quand on lui rapporte les propos de son entraineur. « 27 balles perdues… Ils ont tiré 17 fois de plus que nous sur le match. On jouait pas très bien mais on était pourtant à +10 je crois dans le 3e (+13) et quand on commence le 4e quart-temps, le coach nous dit qu’il faut qu’on soit solide et c’est pas ce qu’on a fait. On a perdu des ballons, on joue pas notre jeu en attaque. Ils font un run, ils reviennent au score et, ensuite, on n’a jamais réussi à repartir de l’avant. »

Si les 27 ballons perdus ont permis aux Warriors de rester en embuscade, cette statistique arrive comme une anomalie dans la saison des Suns. Les hommes de Monty Williams n’ont pas pour habitude de gâcher leurs munitions mais l’entraineur a toutefois pris la responsabilité de ce manque de rigueur.

« Nous avons juste balancé la balle partout, et c’est de ma faute. Nous ne déroulons pas nos systèmes comme nous le devons, » concédait-il après la rencontre.

Lors de cette série de défaites, c’est par contre le style de jeu des Suns qui a continué de s’éroder. Vendredi soir, les possessions à une ou deux passes suivi d’un tir était plus la norme que l’exception, en particulier lors du retour fracassant de Golden State dans le dernier quart temps.

« Quand on bouge la balle et qu’on joue avec rythme, nous sommes efficaces, » rappelait Monty Williams. « Quand on se précipite, ce n’est pas notre identité. On continue de faire les mêmes erreurs mais on va finir par sortir la tête de l’eau. »

Elie Okobo : « On joue pas notre jeu, on fait trop d’erreurs et on est pas assez concentré et intelligent pour retrouver cet équilibre qu’on avait en début de saison »

Élie Okobo confirmait d’ailleurs volontiers le diagnostic de son entraineur. « On n’a pas joué notre jeu et ça s’est retourné contre nous ce soir. On perd le match à cause de ça, » pestait-il après la rencontre. « On joue pas notre jeu, on fait trop d’erreurs et on est pas assez concentré et intelligent pour retrouver cet équilibre qu’on avait en début de saison de faire bouger la balle, et de trouver des bons tirs. »

Les Suns, qui avaient clairement pris la ligue de vitesse lors des 15 matchs de la saison, doivent maintenant faire face à des adversaires qui ne sont plus surpris par leur style de jeu. Ils doivent donc faire preuve d’une plus grande rigueur pour continuer à faire vivre la balle plutôt que de se retrancher dans du un-contre-un. D’après Elie Okobo, c’est quelque chose qui est plus facile à dire qu’à faire.

« On bouge moins la balle qu’en début de saison, on défend moins dur qu’en début de saison. Du coup, ça nous change notre manière de jouer, ça nous fait réfléchir encore plus, c’est là qu’on perd un peu notre jeu, » diagnostique le meneur tricolore. « Faut retrouver cet équilibre. Je pense qu’on l’avait retrouvé contre Denver mais c’est pas passé. Aujourd’hui, c’est clair que ça n’a pas été bon. Faut retrouver cette étincelle et notre manière de jouer. »

Monty Williams : « On se doit d’en avoir ras-le-bol d’être frustré après chaque match. C’est la situation dans laquelle nous sommes »

Si l’attaque a marqué le pas, la défense des Suns est elle méconnaissable. Certes, la performance du début de saison n’était pas tenable, en particulier en ce qui concerne la maladresse longue distance de leurs adversaires, mais au-delà de ce retour à la moyenne, les Suns ont régressé dans tous les domaines défensifs. Ils doivent donc remettre la balle en jeu beaucoup plus fréquemment, plutôt que de pouvoir partir en transition pour garder un rythme élevé et attaquer face à des défenses qui ne sont pas en place.

Si cette descente aux enfers a commencé avec la blessure de Ricky Rubio mi-novembre, suivi par celle d’Aron Baynes qui a désormais du mal à retrouver le même rendement qu’il avait en début de saison, les Suns ont également un problème de communication et d’effort.

« La communication… C’est la clé. Il y a pleins de fois où on ne parle pas assez et on fait des erreurs bêtes. Et dans cette ligue quand tu fais des erreurs, tu le paies directement, » résume Elie Okobo. « On fait des exercices de défense aux entrainements mais je pense qu’il faut avoir conscience qu’il faut vraiment défendre parce que c’est ça qui nous aide à gagner des matchs. Faut se reconcentrer et se donner à fond comme on faisait au début. »

Monty Williams faisait d’ailleurs écho aux propos de son meneur. C’est une chose d’être frustré et de vouloir changer les choses, c’est une autre de transformer ces belles paroles en actions.

« On se doit d’en avoir ras-le-bol d’être frustré après chaque match. C’est la situation dans laquelle nous sommes, » résumait-il. « Il faut qu’on soit solide. »

Solides, ils l’ont finalement été à Sacramento cette nuit. Alors qu’ils ont failli gaspiller une avance de 14 points, ils ont tenu bons en dernier quart-temps pour enfin repartir de l’avant.

Propos recueillis à San Francisco.