Les rencontres entre Philadelphie et Miami sont l’occasion de se rappeler aux bons souvenirs de la (re)montée en puissance de la franchise floridienne, lorsque Josh Richardson y évoluait encore.

Après l’épisode entre Justise Winslow et Josh Richardson, c’est au tour de Derrick Jones Jr d’évoquer son amitié avec son ancien coéquipier. Le dynamiteur de Miami a ainsi évoqué une anecdote symbolisant l’état d’esprit guerrier développé à tous les étages au sein du Heat.

« Je crois que les premiers mots qu’il m’a dit étaient quelques insultes »

Si Josh Richardson a été « comme un grand frère » pour Derrick Jones Jr, l’ancien joueur des Suns a été accueilli en cours de saison 2017-2018 par… des insultes !

« Je vais raconter cette histoire jusqu’à ma mort. Je crois que les premiers mots qu’il m’a dit étaient quelques insultes, » raconte ainsi le dunkeur. « On était en match, je venais de signer un « two-way contract » et je venais d’une franchise où on pouvait jouer plus relâché. Il y avait un ballon perdu que je pouvais récupérer, ce que je n’avais pas fait. Il m’a alors balancé quelques mots doux que je ne peux pas répéter. Depuis ce moment, j’ai alors compris que J-Rich voulait être un grand joueur et voulait aussi que ses coéquipiers soient au top ».

Les deux joueurs sont également restés très proches et attendent le prochain épisode de la saga Heat-Sixers, ce samedi soir, avec impatience. Derrick Jones Jr n’avait pas pu participer au premier acte dans lequel Josh Richardson avait brillé avec 32 points. Il s’est rattrapé dans le suivant avec 13 points, passant notamment un 3- points précieux en fin de partie dans la première défaite infligée à Philly à domicile cette saison (104-108).

« Il va devoir se soucier de moi à présent », prévient désormais le Floridien.