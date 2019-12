Greg Oden devient conseiller financier pour les athlètes

Après une carrière NBA pourrie par les blessures qui l’ont conduit à une retraite prématurée, Greg Oden, passé par Portland et Miami, puis la Chine, était revenu à ses études, du côté d’Ohio State où il a validé un diplôme dans « l’industrie du sport » au printemps dernier.

Le pivot a ainsi décidé de rebondir en devenant conseiller pour sportifs et vient d’être engagé en tant que tel par la société « Edyoucore Sports & Entertainment », basée à Baltimore, spécialisée dans ce secteur.

« Je ne dis pas que j’ai fait des choses terribles avec mon argent ou que j’ai tout perdu, mais si j’avais été un peu mieux informé sur l’argent, j’aurais probablement pris de meilleures décisions en dehors des terrains. »

« Il faut se préparer au moment où les gros chèques n’arriveront plus »

Son choix a notamment été motivé par son parcours chaotique. Greg Oden n’a en effet que 31 ans, et n’avait pas imaginé une seconde que sa carrière aurait pu se terminer si tôt, lui le n°1 de la Draft 2007. L’idée, c’est donc d’apprendre aux athlètes professionnels à anticiper davantage.

« Certaines des leçons apprises ont été très difficiles, et c’est ce que je veux apporter à cette équipe : tu gagnes beaucoup argent, tu as des décisions à prendre et tu n’es pas aussi bien informé que tu pourrais l’être, » explique-t-il. « Je n’ai jamais pensé que je ne jouerais plus à ce moment-là. C’est arrivé si vite qu’il faut se préparer au moment où les gros chèques n’arriveront plus ».

Le secteur du conseil financier chez les athlètes de haut-niveau est actuellement en plein essor, notamment chez les anciens joueurs NBA, comme Tony Parker, qui s’est récemment investi dans le domaine.