Le retour de Luka Doncic comme cadeau de Noël des Mavericks ?

Absent des terrains depuis sa blessure dans le premier quart-temps face au Heat il y a 11 jours, Luka Doncic devrait effectuer son grand retour jeudi face aux Spurs. Tous les signaux sont au vert, même s’il n’y a rien d’officiel.

« Je ne sais pas quel est son statut pour jeudi, mais il sera certainement revu à la hausse » a témoigné mardi Rick Carlisle, interrogé par le Dallas Morning News. « Il s’est bien comporté, et on verra comment il se sent mercredi, puis jeudi, on avisera. Mais les choses vont de mieux en mieux. » Même discours chez l’intéressé : « Je me sens bien. On verra comment ça évolue, et on verra si je joue jeudi. Je veux simplement revenir car je suis un compétiteur, donc je veux me rétablir rapidement pour revenir le plus vite possible. »

Sans leur joueur vedette, les Mavericks affichent un bilan de deux victoires pour trois défaites. La dernière en date a marqué les esprits puisque les coéquipiers de Luka Doncic ont gâché une avance de 30 points face aux Raptors, avant de s’incliner sur le fil. Mais ils ont aussi gagné à Philadelphie, et mis fin à la série de 18 victoires des Bucks.

« Ils ont fait du super boulot sans moi. Comme je l’ai toujours dit, on a de supers joueurs dans cette équipe dont les gens parlent peu. Le public a simplement découvert comment ils jouaient. » Le public a aussi (re)découvert que Kristaps Porzingis était un super joueur. Le Letton reste ainsi sur quatre matches de suite avec au moins 20 points et 10 rebonds par match.

« C’est un super joueur. Il est de plus en plus à l’aise. Je suis heureux pour lui. Nous allons progresser, encore et encore » conclut Luka Doncic à propos de leur entente sur le terrain.