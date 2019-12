Mike Malone prolongé jusqu’en 2023 par Denver

Arrivé à la tête des Nuggets en 2015, Mike Malone fait progresser les Nuggets chaque saison, établissant désormais l’équipe construite autour de Nikola Jokic comme une place forte incontournable dans la conférence Ouest.

De quoi avoir la confiance de ses dirigeants, qui viennent d’offrir au coach une deuxième prolongation en deux ans.

Prolongé jusqu’en 2021 l’année dernière, l’entraîneur vient ainsi d’avoir une rallonge de deux ans supplémentaires, le liant désormais au club jusqu’en 2023. De quoi lui permettre de travailler sereinement.

« Son éthique de travail acharnée et sa passion se reflètent clairement dans l’amélioration continue de notre effectif », explique Tim Connelly, le président de Denver, dans un communiqué. « Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée qu’il continue à diriger notre équipe alors que nous essayons de bâtir une organisation capable de se battre pour le titre. »

Après un début de saison moyen, les Nuggets viennent ainsi d’enchaîner sept succès consécutifs pour remonter à la 2e place de la conférence Ouest. De quoi confirmer la progression continue du groupe, qui affiche 72.4% de victoires cette saison (21 victoires – 8 défaites). Un pourcentage de victoires qui augmente chaque année : 40.2% (33 victoires), 48.8% (40), 56.1% (46) puis 65.9% (54 et une demi-finale de conférence).

« Rien de tout cela n’aurait été possible sans le travail acharné, le dévouement et la confiance de nos joueurs ainsi que de tout le staff d’entraîneurs », explique de son côté l’intéressé. « J’aimerais aussi remercier les incroyables fans de Denver qui ont encore contribué à faire du Pepsi Center l’un des endroits les plus difficiles à jouer en NBA. Je suis impatient de poursuivre notre objectif ultime, qui est de gagner des titres en NBA. »