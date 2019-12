Converse : la All Star Pro BB Eclipse retrouve une coupe basse

C’est probablement la chaussure la plus minimaliste sur les parquets NBA cette saison. Empeigne en mesh, lacets, mousse React sous le pied, et le tour est joué. Voilà la version basse de la All Star Pro BB de Converse.

En 1957, c’est pour les Harlem Globetrotters que la marque avait pour la première fois fabriqué une coupe basse de son modèle basket.

En janvier, la version moderne sera disponible, avec sa camarade plus haute, dans un coloris Eclipse, qui rappelle l’époque ou la Chuck Taylor n’était disponible que dans deux coloris : noir ou blanc.

Malheureusement, ces nouvelles paires restent difficiles à trouver en France. En NBA, c’est Kelly Oubre qui joue avec la All Star Pro BB basse depuis quelques semaines.

