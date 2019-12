Clippers – Rockets : Russell Westbrook, super héros d’un match électrique

Dans ce duel de prétendants à l’Ouest, ça commence par de la défense, une fois n’est pas coutume. Pat Beverley et Paul George sont présents à l’interception et il y a aussi du contre avec Clint Capela et Ivica Zubac. Les anciens coéquipiers d’OKC ouvrent les hostilités, avec Russell Westbrook et Paul George. James Harden est gêné par la défense californienne mais il rentre un 3-points chanceux. Houston prend le meilleur départ (16-8).

Mais les Clippers réagissent au quart de tour après le temps mort de Doc Rivers. Ils enchaînent de fait un 12-0 conclu par un 3-points de George. Les Clippers reprennent le dessus dans cette fin de premier quart qu’ils emportent d’une courte tête (28-27). Montrezl Harrell entre en scène dans un joli duel face à Clint Capela, qu’il écrabouille sur un passage en force, mais relève sportivement. Les deux hommes y vont de leur dunk et Harrell atteint bientôt la dizaine de points, rejoignant Leonard et George.

Des Rockets renversants

Les Clippers se détachent au cours d’un 13-0 marqué par des bombes de PG13. Kawhi lui emboîte le pas et l’écart enfle en faveur des locaux : +17 (65-48). À 1/5 aux tirs et 3 balles perdues, James Harden passe à côté de la première mi-temps, bien tenu par Beverley et George. Il envoie un gros airball à 3-points avant de terminer par un tear drop avant la pause. Malgré Westbrook à 15 points, Houston reste loin derrière :-15 (69-54).

Après avoir remis le panier à hauteur réglementaire, le jeu peut reprendre. Et il reprend en faveur des Rockets. Clint Capela enchaîne les dunks. George assure encore au scoring pour LA mais Houston est sur le chemin du retour avec Westbrook qui accélère le jeu en transition. Un nouveau dunk de Capela conclut un 12-2 texan. L’écart californien fond comme neige au soleil : de -17 en 2e quart, il n’est plus que de 4 points en fin de 3e quart-temps.

Comme un symbole, James Harden dépose Paul George sur le un-contre-un avant de réussir le floater. Houston reprend le contrôle (90-87). La frustration monte et Lou Williams est même expulsé, écopant de sa première et deuxième faute technique de la saison en l’espace de quelques secondes ! Austin Rivers et Russell Westbrook enfoncent le clou et ça fait +12 pour Houston qui reste sur un hallucinant 42-16 en 11 minutes…

Russell Westbrook fait son meilleur match

Landry Shamet envoie deux fléchettes dont une plus la faute de Westbrook (sa 4e) pour relancer les Clippers, et George prend le relais avec deux tirs de loin également. Los Angeles revient pleine balle avec un 16-2. Le match devient fou, mais Houston n’en démord pas et inflige à son tour un 15-0 avec Westbrook à 40 points (son meilleur score de la saison) et Harden à 10 passes (plus 28 points) avec le alley oop pour Capela.

Paul George arrête la série et finit à 34 points mais il est déjà trop tard, Kawhi Leonard rate un dernier tir et Houston s’impose à Los Angeles (122-117).

Avec 8 points en deuxième mi-temps, Kawhi Leonard n’a pas pesé dans le final, tandis que Russell Westbrook confirme sa montée en puissance. Il est ainsi le premier joueur des Rockets, autre que James Harden, à atteindre la barre des 40 points depuis Kevin Martin en… 2011 !