Le jour où Michael Redd a marqué 57 points et dépassé Kareem Abdul-Jabbar

Avec ses 64 points inscrits en décembre 2023 face aux Pacers, Giannis Antetokounmpo avait battu le record au scoring des Bucks, qui appartenait jusque-là à… Michael Redd, auteur de 57 points le 11 novembre 2006.

Choisi au deuxième tour de la Draft, ce dernier a hélas vu sa carrière (trop vite) plombée par plusieurs graves blessures au genou gauche, notamment des ruptures des ligaments croisés. Une chute débutée en janvier 2009, alors que le gaucher s’était imposé comme l’un des meilleurs scoreurs de NBA.

Champion olympique avec Kobe, LeBron, Wade…

L’été 2008, Michael Redd faisait ainsi partie de la « Redeem Team » américaine, qui s’imposait face à l’Espagne à Pékin, pour ramener l’or olympique aux États-Unis.

Une belle récompense pour le basketteur qui scorait souvent dans le vide à Milwaukee, l’équipe ayant bien du mal à se qualifier pour les playoffs.

L’illustration de ce destin maudit ? Ce 11 novembre 2006, les Bucks accueillent le Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer. Utah domine largement la formation d’Andrew Bogut, Mo Williams, Charlie Villanueva et Ruben Patterson. À la mi-temps, la troupe de Jerry Sloan mène déjà 62-41.

42 points en deuxième mi-temps… mais pas de victoire

Sauf que Michael Redd va alors prendre feu, inscrivant 42 points en seconde mi-temps pour finir avec 57 points, soit un record de franchise, effaçant au passage Kareem Abdul-Jabbar (55 points en 1971) des tablettes.

Le gaucher ramène même les Bucks à égalité (111-111) grâce à un tir à 3-points à sept secondes de la fin. Mais Matt Harpring inscrit le layup de la victoire pour le Jazz à 1,8 seconde du buzzer, et Michael Redd manque sa dernière tentative. Malgré ce retour furieux, Milwaukee s’incline (113-111).

En larmes sur le terrain à la fin du match, Michael Redd avait du mal à dissocier déception et fierté.

« Je vais probablement rentrer chez moi et remercier Dieu », répondait-il. « J’ai été choisi au second tour de la Draft, je ne savais pas si j’allais pouvoir intégrer l’équipe. Je suis très reconnaissant. J’ai du mal à décrire tout ça. Je voulais gagner. Je voulais gagner. C’était le plus important. Je voulais gagner ce match et j’aurais mieux savouré tout ça si on avait pu avoir la victoire. Les 60 points n’étaient pas loin. Et j’ai manqué ce lancer franc. »

Michael Redd Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2000-01 MIL 6 6 26.3 0.0 50.0 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 2.2 2001-02 MIL 67 21 48.3 44.4 79.1 1.2 2.2 3.3 1.4 1.4 0.6 0.9 0.1 11.5 2002-03 MIL 82 28 46.9 43.8 80.5 1.2 3.3 4.5 1.4 1.7 1.2 0.9 0.2 15.1 2003-04 MIL 82 37 44.0 35.0 86.8 1.4 3.5 5.0 2.3 1.9 1.0 1.4 0.1 21.7 2004-05 MIL 75 38 44.1 35.5 85.4 1.0 3.2 4.2 2.3 2.0 0.8 1.8 0.1 23.0 2005-06 MIL 80 39 45.0 39.5 87.7 1.0 3.3 4.3 2.9 2.0 1.2 2.1 0.1 25.4 2006-07 MIL 53 39 46.5 38.2 82.9 0.8 2.9 3.7 2.3 1.5 1.2 2.3 0.2 26.7 2007-08 MIL 72 38 44.2 36.2 82.0 1.2 3.1 4.3 3.4 1.7 0.9 2.5 0.2 22.7 2008-09 MIL 33 36 45.5 36.6 81.4 0.7 2.5 3.2 2.7 1.4 1.1 1.6 0.1 21.2 2009-10 MIL 18 27 35.2 30.0 71.2 0.6 2.4 3.0 2.2 1.3 1.1 0.8 0.1 11.9 2010-11 MIL 10 13 40.0 23.5 100.0 0.0 0.8 0.8 1.2 0.4 0.2 0.4 0.1 4.4 2011-12 PHX 51 15 40.0 31.8 79.3 0.3 1.2 1.5 0.7 0.6 0.3 0.7 0.0 8.2 Total 629 32 44.7 38.0 83.8 1.0 2.8 3.8 2.1 1.6 0.9 1.5 0.1 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.