Pronostics NBA | Misez sur la rencontre Mavericks – Warriors

Pour le retrait du maillot de Dirk Nowitzki, on a le droit à une affiche de gala avec les Mavericks qui reçoivent les Warriors. On peut compter sur Luka Doncic pour sortir un très grand match.

– Luka Doncic marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 10 passes ou +. Très grosse cote : 8.0

– Stephen Curry et Luka Doncic cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 80 ou +. Cote : 1.85

– Stephen Curry et Andrew Wiggins marquent 7 paniers à 3 points ou + en cumulé. Cote : 1.60

