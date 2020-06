Quand Antawn Jamison enchaînait deux matches de suite à plus de 50 points

Solide scoreur durant sa carrière (20 042 points marqués au total, soit le 46e meilleur marqueur de l’histoire NBA), Antawn Jamison a réalisé sa meilleure année en 2000-2001, avec 24.9 points par match. Cette saison a été symbolisée par un coup de chaud en plein cœur du mois de décembre 2000.

Le 3 décembre, à Seattle, l’ailier des Warriors inscrit 51 points contre les Sonics, à 23/36 au shoot, avec également 14 rebonds. « Il a mis des tirs faciles, mais à d’autres moments, peu importe le nombre de défenseurs sur lui, il marquait », constate le Sonic Jelani McCoy.

Ce nouveau record personnel va tenir jusqu’à la fin de sa carrière, mais il a tremblé trois jours après, le 6 décembre, dans la réception des Lakers. Les champions en titre vont s’appuyer sur un Kobe Bryant très en forme, à mi-distance, qui va réussir lui aussi son record en carrière avec 51 points.

En face, Antawn Jamison fait parler son style simple, sans fioriture, en alternant les shoots à l’intérieur et à l’extérieur. Un vrai duel dans le Far West.

« On savait que lorsqu’on affrontait Kobe, on allait faire face à un très grand », se souviendra Antawns Jamison, au moment du décès de l’icône des Lakers en janvier dernier. « Il parvient toujours à rebondir face à n’importe quelle situation. C’est son premier match à plus de 50 points, j’étais là. Et j’ai marqué 51 points. »

Une première depuis 38 ans à l’époque

Rebelote donc pour l’ailier, qui fait le même match ou presque que contre les Sonics avec 51 unités donc, à 21/29 au shoot et 13 rebonds, s’installant ainsi parmi les 13 joueurs qui ont réussi à compiler au moins deux matches de suite à 50 points comme Kobe Bryant, Michael Jordan, James Harden ou encore bien sûr Wilt Chamberlain (23 fois…)

Kobe Bryant et Antawn Jamison, premiers adversaires depuis 1962 à marquer 50 points, vont même se livrer à un bel échange de paniers en prolongation. Chacun va marquer quatre shoots durant ces cinq minutes de suspense.

« C’était comme si tout était ralenti », commente à l’époque le futur joueur des Wizards. « On s’est échangé les coups de poings. C’était génial comme match, c’était un moment unique. On va s’en souvenir pendant longtemps. Je ne pensais pas réaliser un tel match et je suis sûr que Kobe non plus. »

Ce qui rend notamment cette partie si mémorable pour Antawn Jamison, c’est qu’à la différence de la rencontre contre Seattle, les Warriors ont fini par gagner (125-122). Une des 17 victoires de Golden State cette saison-là.