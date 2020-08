Le Heat domine des Celtics maladroits

En back-to-back et sans Jimmy Butler, touché à la cheville, le Heat a pourtant bien entamé cette rencontre. Les Floridiens sont bien aidés par deux éléments : la maladresse des Celtics et les tirs de loin de Jae Crowder. En quelques minutes, il y a déjà dix points d’écart.

En réaction, Jaylen Brown, malin, se rapproche du cercle pour être plus efficace. Jayson Tatum prend son relais et il inscrit le seul panier primé du quart-temps pour Boston. Miami est devant, mais Boston est revenu (33-28).

Cela ne dure qu’un temps puisque Tyler Herro frappe trois fois à 3-points en deuxième acte. Dans le même temps, Boston peine à nouveau à trouver le cercle et la défense de zone de Miami perturbe la circulation de balle. Les hommes d’Erik Spoelstra passent un 10-0 et prennent douze points d’avance à la pause (63-51).

Trop d’imprécisions à Boston

La mi-temps va faire beaucoup de bien aux joueurs de Brad Stevens. Ils reviennent avec de meilleures intentions et passent un 11-0, qui se transforme vite en 15-1. La présence de Jaylen Brown en défense et au rebond est précieuse. Mais petit à petit, les Celtics lâchent encore. Miami stoppe l’hémorragie et inverse la tendance avec un 14-3. Bam Adebayo fait mal avec ses nombreux passages sur la ligne des lancers-francs et ses fautes provoquées.

Pour ne rien arranger, les Celtic font beaucoup de fautes offensives et perdent des possessions. Symboles de cette fin de troisième quart-temps : Marcus Smart prend déjà sa sixième faute et Jayson Tatum sa cinquième, en attaque… Malgré tout, il y a encore une fenêtre pour l’emporter (91-83).

Le dernier acte commence de manière brouillonne avant de se transformer en échange de paniers. Boston parvient à revenir à deux possessions, puis Duncan Robinson douche les espoirs avec deux tirs primés d’affilée. Le Heat l’emporte logiquement 112-106 après une rencontre plus consistante et bien maîtrisée.

Les coéquipiers de Bam Adebayo affronteront Milwaukee jeudi, quand Boston rejoue dès ce soir contre Brooklyn.