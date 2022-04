NCAA | Danny Manning devient assistant à Louisville

Après la nomination de Kenny Payne en mars dernier, Louisville a récemment réussi à recruter Nolan Smith, un des assistants de Coach K qui va quitter Duke. Et voilà que c’est un autre assistant de renom, en la personne de Danny Manning, qui a également donné son accord pour rejoindre le staff des Cardinals.

Ancien champion NCAA avec Kansas, et nommé meilleur joueur du pays en cette année 1988, Danny Manning a connu une longue carrière d’une quinzaine d’années en NBA avant de rentrer à Kansas où il a bossé sous les ordres de Bill Self pendant neuf saisons. D’abord à Tulsa puis à Wake Forest, il a par la suite goûté au poste d’entraîneur en chef qu’il a retrouvé « en intérim » la saison passée à Maryland.

Privés de tournoi final depuis 2019 (et encore pour une sortie au premier tour), les Cardinals vont ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire et, s’il a encore une place libre, le staff concocté par Kenny Payne commence à prendre une sacrée tournure. Ne « reste plus qu’à » recruter les jeunes joueurs adéquats…

« Pour moi qui essaye de monter un staff sur lequel nos joueurs pourront compter, avec des anciens joueurs professionnels qui ont vécu ce que tous nos joueurs veulent vivre, Danny Manning est un ‘homerun’. C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket universitaire, un des meilleurs joueurs de l’histoire en NBA et un esprit brillant sur le bord du terrain. C’est une véritable chance pour moi de pouvoir l’avoir à mes côtés, d’autant plus que je le considère vraiment comme un frère. Il va m’aider et me guider et me faire part de toute son expérience. C’est une aubaine, bienvenue Danny ! »