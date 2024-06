L’ancien MVP de G-League arrive au Magic

Apparu à 17 reprises en NBA sous les couleurs des Rockets et des Pacers, Trevelin Queen s’est engagé pour un contrat d’un an avec le Magic. Le Bleacher Report ne précise pas la nature du contrat, mais il s’agit sans doute d’une invitation au training camp pour décrocher un « two-way contract ».

Le Magic possède en effet déjà 15 joueurs sous contrat, dont 14 avec un contrat garanti. Le 15e, c’est Jonathan Isaac, dont le salaire de 17.4 millions de dollars n’est que partiellement garanti pour l’instant.

Non drafté à sa sortie de New Mexico State en 2020, Trevelin Queen s’est essentiellement fait connaître en G-League dont il a été élu MVP en 2022 avec 25.3 points, 6.6 rebonds, 5.2 passes et 3.3 interceptions de moyenne avec les Rio Grande Valley Vipers. La saison passée, il a encore aligné de gros stats avec 23.7 points, 6.0 rebonds, 5.1 passes et 2.3 interceptions lors de Showcase Cup et 22.6 points, 6.5 rebonds, 4.5 passes et 2.1 interceptions en saison régulière. Des perf’ qui lui avaient permis de décrocher une sélection au All-Star Game de G-League.

Trevelin Queen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 10 7 45.5 37.5 100.0 0.7 0.9 1.6 0.4 0.6 0.5 0.7 0.1 4.3 2022-23 IND 7 10 24.1 13.3 100.0 1.1 1.3 2.4 0.9 0.6 0.3 1.0 0.7 3.0 2023-24 ORL 14 12 36.8 17.6 75.0 0.2 1.2 1.4 1.3 1.1 0.5 0.5 0.4 2.9 Total 31 10 36.0 25.0 85.7 0.6 1.1 1.7 0.9 0.8 0.5 0.7 0.4 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.