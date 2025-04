On connaît le prochain coloris de la LeBron 22 ! Alors que les Lakers s’apprêtent à jouer leur vie ce soir à l’occasion de la réception de Minnesota, qui mène 3-1 dans la série, la 22e chaussure signature de LeBron James va bénéficier d’un nouveau coloris « Dunkman ».

Sa tige en beige pâle lui donne un côté sobre et classe, mais sa particularité, c’est surtout sa semelle phosphorescente vert, qui brille donc dans l’obscurité. Quelques détails comme le « Swoosh » ou le logo de LBJ dunkeur, ressortent également en vert.

Rendez-vous à partir de minuit sur Basket4Ballers pour vous les procurer. La LeBron 22 « Dunkman » sera par ailleurs le 10e coloris disponible à la vente sur le shop français. Son prix ? 180 euros.

Notre verdict de la LeBron 22

Nike revient avec un modèle un peu plus dynamique que la LeBron 22, avec une semelle plutôt bien pensée, avec de la réactivité sur la partie avant et une unité Zoom Air à l’arrière pour préserver une touche de confort.

Nike aurait pu se contenter d’une semelle intermédiaire de la mousse « Zoom X » du moment, mais a préféré innover, pour un rendu qui colle parfaitement aux besoins d’un LeBron James, à son âge.

Le design de la tige a également été revu avec les contours du « Swoosh » pour séparer deux parties distinctes, et sa signature à l’arrière. Côté technique, on reste également sur du très haut de gamme, notamment en terme de traction et de stabilité. Pour le reste, on peut compter sur Nike mais aussi le King pour en faire la meilleure promotion.