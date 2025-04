Shai Gilgeous-Alexander avait gardé le meilleur pour la fin

En tournant à 24.3 points de moyenne et surtout 35% de réussite au shoot, Shai Gilgeous-Alexander était entré doucement dans les playoffs. Il faut dire que pour gagner les trois premières manches face aux Grizzlies, le Thunder n’avait pas eu besoin de grosses performances de sa star. Néanmoins, ça manquait tout de même pour le probable MVP de la saison régulière.

Le Canadien a donc remis les pendules à l’ordre dans le Game 4 à Memphis, en inscrivant 38 points à 13/24 au shoot. Une performance davantage dans ses standards. « Je ne pense pas qu’il a joué différemment, simplement, il était dans le rythme », glisse son coach Mark Daigneault.

Plus bousculé par sa maladresse passagère

Avec 16 points dans le seul premier quart-temps, et en marquant ses sept premiers shoots tentés, Shai Gilgeous-Alexander s’est parfaitement lancé dans le match. Grâce à son mental, indique-t-il.

« Je m’impressionne moi-même, au niveau de ma persévérance. Dans le passé, c’est clair que j’aurais perdu en agressivité », explique la star, en parlant de son début de série moyen pour lui. « J’ai progressé cette saison grâce à ça. J’en suis fier. J’essaie de ne pas me focaliser sur le résultat, mais sur mon mental. Si j’ai fait une telle soirée, c’est grâce à ça. Avant, j’aurais sans doute raté ces moments à cause de ma maladresse. Mentalement, j’ai franchi un cap. »

Le All-Star a retrouvé son adresse au meilleur des moments, pour conclure la série (avec 27.8 points de moyenne à 40% au shoot) et attendre son prochain adversaire : les Nuggets ou les Clippers, qui se livrent une grosse et intense bataille dans une superbe série.

« Il a joué une sacrée série, en faisant le bon choix toute la série, en lisant bien les situations, en faisant confiance aux autres », estime Chet Holmgren. « Il nous a aidé, non seulement moi, mais aussi Jalen Williams et les autres. Rien ne va changer, il va être excellent. Et quand les shoots vont tomber dedans, vous allez me demander à quel point il est unique. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.