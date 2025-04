Detroit attendait une victoire en playoffs depuis 2008 !

Jalen Duren avait cinq ans et Ron Holland trois. Cade Cunningham, lui, était un peu plus âgé avec ses sept printemps. De quoi parle-t-on ? De l’âge des jeunes Pistons au moment de la dernière victoire de la franchise en playoffs. Le 26 mai 2008, Detroit s’imposait face à Boston dans le Game 4 de la finale de conférence Est. La suite ? Des défaites, encore des défaites, toujours des défaites…

Les Celtics remportent les deux rencontres suivantes et filent en Finals. En 2009, les Pistons sont balayés par LeBron James et les Cavaliers au premier tour. On est donc à 6 défaites de rang. On avance jusqu’en 2016 : même scénario, même adversaires, Cleveland et le « King ». On monte à 10 revers d’affilée. En 2019 face à Milwaukee ? Toujours rien, donc 14 défaites consécutives. Enfin, il y eut ce comeback de New York dans le Game 1 dimanche soir.

Ne pas se satisfaire de ce simple succès

Ainsi, Detroit restait sur 15 défaites de suite en playoffs. La pire série de l’histoire de la NBA, tout simplement. C’est dire si le succès arraché au Madison Square Garden à l’issue du Game 2 soulage.

« C’est une superbe sensation. Ça fait du bien de représenter la ville comme on l’a fait dans ce match », commente Cade Cunningham. « Cette victoire était attendue par la ville depuis un long moment et on est heureux d’avoir réussi, et aussi impatient de rentrer pour jouer devant eux. »

Cette victoire n’est pas seulement symbolique puisqu’elle permet aux Pistons d’égaliser avant les deux prochains matches dans le Michigan. JB Bickerstaff ne veut surtout pas que ce moment historique pour la franchise prenne toute la place et soit, en quelque sorte, une forme d’aboutissement. En clair, rien n’est terminé et la série commence vraiment.

« On a fait ce qu’on était censé faire : gagner à l’extérieur et reprendre l’avantage du terrain. On est venu à New York pour ça », insiste le coach de Detroit. « On a abordé les choses avec cette mentalité et on a appris du dernier quart-temps de l’autre match. Mais on a seulement fait ce qu’on était censé faire. »