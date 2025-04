Les Clippers ne peuvent pas se tirer des balles dans le pied

Perdre un match en prolongation à l’extérieur en playoffs, c’est toujours frustrant. Pour les Clippers encore plus car, lors du Game 1 à Denver, ils avaient le contrôle de la partie globalement, avant de lâcher un peu de lest en dernier quart-temps, puis de s’incliner. Et Tyronn Lue et ses troupes n’ont pas mis longtemps à pointer le responsable de ce revers : les ballons perdus.

« C’est un peu frustrant car on s’est tiré des balles dans le pied alors qu’on a été bon pour éviter ça ces dernières semaines », analyse James Harden. « Le point le plus important, ce sont les balles perdues, notamment celles perdues par négligence », insiste le coach des Clippers. « Denver est une formation qui fait des prises à deux. Elle est agressive et physique et on va perdre 10 ballons à cause de ça. Mais pas 20, surtout à l’extérieur. On doit corriger ça. »

Le chiffre est effectivement énorme, même avec cinq minutes de prolongation en plus. Perdre 20 ballons, c’est considérable et Tyronn Lue et son staff ont estimé, en revoyant les images, que 11 sont « des erreurs inhabituelles » de ses troupes.

Ces possessions gâchées sont aussi arrivées au pire des moments, dans le « money time ». On pense à celles de Kawhi Leonard en fin de temps réglementaire et en prolongation. Sans oublier évidemment la remise en jeu de Nicolas Batum déviée par Russell Westbrook, à neuf secondes de la fin et alors que Los Angeles n’avait que trois points de retard.

Malgré 20 ballons perdus, la victoire était possible

Kawhi Leonard a d’ailleurs été le plus mauvais élève de l’équipe avec ses 7 ballons perdus. Norman Powell et Bogdan Bogdanovic ont aussi beaucoup gâché (respectivement 4 et 3) quand James Harden, Nicolas Batum et Ivica Zubac ont laissé filer deux possessions chacun.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire », reconnaît le pivot. « On sait tous qu’on a fait des erreurs. Il y a eu beaucoup de ballons perdus qui n’ont pas été provoqués par la défense de Denver. Ils sont de notre faute. On doit faire mieux, on ne peut pas perdre autant de ballons. On connaît les enjeux, on sait où on s’est raté. Je suis sûr que tout le monde sera meilleur lors du prochain match. »

Outre les 20 ballons perdus, les Clippers ont laissé les Nuggets venir gober 12 rebonds offensifs, dont quatre en prolongation. Cela fait beaucoup de boulets au pied et pourtant, les Californiens n’étaient vraiment pas loin de prendre ce Game 1. C’est dire si les motifs d’espoirs avant la deuxième manche, encore dans le Colorado, existent.

« Ce match est déjà derrière nous. On doit passer à autre chose. On doit faire mieux si on veut rentrer à la maison à 1-1 et on le sait », prévient Tyronn Lue. « On est conscient qu’on doit faire certaines choses en défense. En attaque, on a le bon modèle et on doit seulement l’appliquer encore et encore. »